Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин

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Эксперт из Научно-технического центра «Психея» обратил внимание на то, что образование розничной цены на бензин в Украине является по своей природе уникальной. Формула цены на бензин на украинских заправках формируется следующим образом: около 55% составляет сама нефть или других импортируемых нефтепродуктов, чуть более трети