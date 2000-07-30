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Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин

Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин Украина не вошла в окончательный список.

Влиятельное агентство опубликовало рейтинг стран, в которых самая низкая цена на бензин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

В списке с самой низкой и высокой стоимостью бензина в мире представлена 61 страна. Однако Украины, в которой литр бензина А-95 достигает цены выше доллара там нет. Рейтинг был опубликован влиятельным агентством Bloombrerg.

По предоставленным данным, самое доступное топливо в Венесуэле. Там за литр бензина нужно заплатить всего $0,01. За ней идет Иран с ценой за литр $0,28. Замыкает топ-3 Кувейт с $0,35 за литр.

Россия занимает десятую позицию с ценой $0,72 за литр. США имеют несколько большую стоимость в $0,83 доллара и находятся на 13 строчке рейтинга.

Замыкают список самые дорогие страны по цене бензина. Это Нидерланды с ценой $1,93 за литр и Норвегия с Гонконгом, где цена за литр бензина превышает отметку в $2.

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Однако стоит отметить, что власти Нидерландов и Норвегии разными способами поощряют жителей, которые переходят на электромобили. Возможно, их могут и вовсе освободить от транспортного налога.
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 Теги: рейтинг, бензин

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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