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Bloombrerg составил рейтинг стран по ценам на бензин
Украина не вошла в окончательный список.
Влиятельное агентство опубликовало рейтинг стран, в которых самая низкая цена на бензин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
В списке с самой низкой и высокой стоимостью бензина в мире представлена 61 страна. Однако Украины, в которой литр бензина А-95 достигает цены выше доллара там нет. Рейтинг был опубликован влиятельным агентством Bloombrerg.
По предоставленным данным, самое доступное топливо в Венесуэле. Там за литр бензина нужно заплатить всего $0,01. За ней идет Иран с ценой за литр $0,28. Замыкает топ-3 Кувейт с $0,35 за литр.
Россия занимает десятую позицию с ценой $0,72 за литр. США имеют несколько большую стоимость в $0,83 доллара и находятся на 13 строчке рейтинга.
Замыкают список самые дорогие страны по цене бензина. Это Нидерланды с ценой $1,93 за литр и Норвегия с Гонконгом, где цена за литр бензина превышает отметку в $2.
Читайте также: Названы самые доступные дизельные авто
Однако стоит отметить, что власти Нидерландов и Норвегии разными способами поощряют жителей, которые переходят на электромобили. Возможно, их могут и вовсе освободить от транспортного налога.
Влиятельное агентство опубликовало рейтинг стран, в которых самая низкая цена на бензин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
В списке с самой низкой и высокой стоимостью бензина в мире представлена 61 страна. Однако Украины, в которой литр бензина А-95 достигает цены выше доллара там нет. Рейтинг был опубликован влиятельным агентством Bloombrerg.
По предоставленным данным, самое доступное топливо в Венесуэле. Там за литр бензина нужно заплатить всего $0,01. За ней идет Иран с ценой за литр $0,28. Замыкает топ-3 Кувейт с $0,35 за литр.
Россия занимает десятую позицию с ценой $0,72 за литр. США имеют несколько большую стоимость в $0,83 доллара и находятся на 13 строчке рейтинга.
Замыкают список самые дорогие страны по цене бензина. Это Нидерланды с ценой $1,93 за литр и Норвегия с Гонконгом, где цена за литр бензина превышает отметку в $2.
Читайте также: Названы самые доступные дизельные авто
Однако стоит отметить, что власти Нидерландов и Норвегии разными способами поощряют жителей, которые переходят на электромобили. Возможно, их могут и вовсе освободить от транспортного налога.
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