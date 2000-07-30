Эксперт объяснил, почему не нужно верить спидометру

Этот прибор сконструирован так, чтобы занижать скорость.



То, что в реальности скорость транспортного средства всегда чуть ниже, чем показывается на спидометре – это не секрет для большинства владельцев машин, сообщает



Но почему так происходит? Легко может показать настоящую скорость любой, даже самый дешевый навигатор - почему машиностроители продолжают "мухлевать"?



Почему может "врать" спидометр?



Несложно догадаться, почему спидометр "накручивает". Для начала, у водителя будет меньше возможностей нарушить режим скорости и получить штраф. Также, если бы спидометр уменьшал реальную скорость, водители затаскали бы машиностроителей по судам, доказывая тот факт, что все неприятности (штрафы, ДТП, поломки) произошли с ними из-за неправдивых показаний приборов.



У нынешних спидометров значение средней погрешности составляет десять процентов на скорости в 200 км в час. При этом зависимость, в основном, нелинейная. Это означает, что на скорости 110 км в час разница с настоящей скоростью может составлять 5-10 км в час, а на скоростях до 60-ти км в час погрешности почти не наблюдается.



Почему обязательно должен "врать" спидометр?

Дело тут в том, что ему сложнее быть точным, чем многим другим приборам. Потому что скорость езды, как правило, определяется по скорости вращения колеса. Она зависит от диаметра колеса, а это – параметр не очень нестабильный.



Таким образом, колесо может быть перекачано или приспущено, в холоднее время воздух в покрышке 1-й температуры, а в жаркую погоду - другой. Все это влияет на диаметр колеса и в результате - на показания спидометра. Не говоря уже о том, что владелец машины может поставить диски диаметром на пару дюймов больше чем у базовых.



Поэтому сделать суперточный спидометр в теории возможно. Но и стоить он будет недешево. К слову, на престижных немецких моделях, как мы знаем, стоят спидометры с самой маленькой погрешностью - но и стоимость на эти автомобили не назовешь демократичными.



Многие полагают, что цифровые спидометры будут точнее, тех, которые со стрелками,но на деле это не больше, чем обычное заблуждение. Цифровые, по сути,ничем не отличаются от аналоговых, а только результатами скорости.



По идее, получить сверхточный спидометр сейчас не так уж и трудно: достаточно на роль источника информации выбрать модуль GPS штатной навигационной системы.



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Так наверняка и случится, когда навигация станет неотъемлемой деталью машины, а не слишком дорогой функцией. Пока же водителям остается мириться с маленьким "вруном", все время маячащим перед глазами. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter То, что в реальности скорость транспортного средства всегда чуть ниже, чем показывается на спидометре – это не секрет для большинства владельцев машин, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей Но почему так происходит? Легко может показать настоящую скорость любой, даже самый дешевый навигатор - почему машиностроители продолжают "мухлевать"?Почему может "врать" спидометр?Несложно догадаться, почему спидометр "накручивает". Для начала, у водителя будет меньше возможностей нарушить режим скорости и получить штраф. Также, если бы спидометр уменьшал реальную скорость, водители затаскали бы машиностроителей по судам, доказывая тот факт, что все неприятности (штрафы, ДТП, поломки) произошли с ними из-за неправдивых показаний приборов.У нынешних спидометров значение средней погрешности составляет десять процентов на скорости в 200 км в час. При этом зависимость, в основном, нелинейная. Это означает, что на скорости 110 км в час разница с настоящей скоростью может составлять 5-10 км в час, а на скоростях до 60-ти км в час погрешности почти не наблюдается.Почему обязательно должен "врать" спидометр?Дело тут в том, что ему сложнее быть точным, чем многим другим приборам. Потому что скорость езды, как правило, определяется по скорости вращения колеса. Она зависит от диаметра колеса, а это – параметр не очень нестабильный.Таким образом, колесо может быть перекачано или приспущено, в холоднее время воздух в покрышке 1-й температуры, а в жаркую погоду - другой. Все это влияет на диаметр колеса и в результате - на показания спидометра. Не говоря уже о том, что владелец машины может поставить диски диаметром на пару дюймов больше чем у базовых.Поэтому сделать суперточный спидометр в теории возможно. Но и стоить он будет недешево. К слову, на престижных немецких моделях, как мы знаем, стоят спидометры с самой маленькой погрешностью - но и стоимость на эти автомобили не назовешь демократичными.Многие полагают, что цифровые спидометры будут точнее, тех, которые со стрелками,но на деле это не больше, чем обычное заблуждение. Цифровые, по сути,ничем не отличаются от аналоговых, а только результатами скорости.По идее, получить сверхточный спидометр сейчас не так уж и трудно: достаточно на роль источника информации выбрать модуль GPS штатной навигационной системы.Так наверняка и случится, когда навигация станет неотъемлемой деталью машины, а не слишком дорогой функцией. Пока же водителям остается мириться с маленьким "вруном", все время маячащим перед глазами.



