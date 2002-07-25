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Раздел: Авто  
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Эти автомобили отлично подойдут настоящим мачо

Эти автомобили отлично подойдут настоящим мачо Специалисты назвали лучше модели для "альфа-самцов".

Эксперты отмечают, что самым лучшим вариантом станет модель Rolls-Royce Phantom, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Машина отличается невысоким клиренсом, благодаря чему внешне она напоминает гоночное авто. В подкапотном пространстве модели находится двигатель отдачей 570 л.с. Салон автомобиля отделан красной кожей.

На втором месте оказался Mercedes-Benz GL-Class, главной отличительной чертой которого является агрессивный внешний дизайн. Третью строку занимает BMW X6 с его стильным дизайном и большой радиаторной решеткой.

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На четвертом месте находится Mazda 3, а на пятом – Bugatti Chiron.
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 Теги: автомобили, рейтинг

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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