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Раздел: Авто  
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Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo

Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo
В Европе во время дорожных тестов заметили обновленный Ford Mondeo в кузове универсал.

Его продажи начнутся осенью этого года. Прототип, замеченный фотошпионами, судя по всему, имеет комплектацию Titanium, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Единственное что ему не хватает – светодиодных фар. У него немного замаскированы передняя и задние части. В общем, обновления будут минимальными. Видимо, некоторые изменения произойдут и в салоне. Без этого не обходится ни одно обновление. Тем более, что Ford за этим тщательно следит.

К сожалению, пока про салон нам ничего не известно. В любом случае, самые серьезные изменения произошли, как говорится, по технической части, а не в дизайне кузова или в салоне. Речь идет про новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Она заменит старую 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, двигатели, которыми оснащается эта модель, будут модернизированы. Они станут мощней и экономичней.

Жителям Европы обновленный Mondeo по-прежнему будет предлагаться и с дизельным двигателем (может быть, это будет новый 2,0 л дизель EcoBlue). В общем, американцы в Европе пока от дизельных моторов не отказываются. Mondeo получит также усовершенствованную систему помощи водителю Co-Pilot 360. В нее войдут автоматическое экстренное торможение, контроль «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения. Эта система уже используется на обновленном Ford Fusion.

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Что же касается нового поколения Ford Mondeo, то, вопреки сообщениям некоторых СМИ, его всё-таки разработают. Причем за основу возьмут ту же платформу, которая использовалась для нового Ford Focus.

Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo
Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo
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 Теги: Ford Mondeo, тесты, фото

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Сегодня, 11:20 » Автор: Алена Шимко
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