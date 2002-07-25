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Эксперты назвали самый дорогой автомобиль в мире
Автоэксперты назвали самый дорогой автомобиль в мире по цене в 15 млн евро.
Уникальный автомобиль Pagani Zonda HP Barchetta был изготовлен в количестве трех экземпляров и принадлежит один из них владельцу компании Горацио Пагани. В интервью изданию Top Gear, он объявил его стоимость, которая составила 15 млн евро, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Это значительно превысило рекорд, который до сих пор принадлежал Rolls-Royce Sweptail, выпущенному в единственном экземпляре по цене в 11,2 млн евро.
Pagani Zonda HP Barchetta отличается от обычного спорткара бренда отсутствием крыши, срезанной передней стойкой и углеплатиковой аэродинамической накладкой на задних колесах. Салон эксклюзивного суперкара выполнен из бежевой кожи, а вставки сделаны в шотландском стиле под цвет синего кузова.
Под капотом дорогого автомобиля расположен 6-литровый битурбированный мотор V12 с віддачою 800 к.с., а работает он в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. А весит Zonda HP Barchetta всего 1,25 тонны.
Как отметили в "Сніданок з 1+1", стоимость спорткара может равняться приобретению полторы тысячи квартир в Кропивницком.
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Напомним, что Pagani Zonda выпускались с 1999 года по 2011 год. Последней версией считается Tricolore. После этого дизайнерские спорткары собирали только на заказ в качестве эксклюзива.
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