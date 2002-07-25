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Раздел: Авто  
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В Toyota рассказали о будущих разработках

В Toyota рассказали о будущих разработках
Японский автогигант Toyota удваивает свои инвестиции в автомобили на водородном топливе.

Компания разрабатывает недорогие, массовые легковые авто и кроссоверы, а также продвигает эту технологию в автобусах и грузовиках, чтобы добиться экономии за счет массового производства, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

В компании сообщили, что собираются перейти к массовому производству FCV автомобилей, снизить цену на них, сократив число дорогих материалов в машинах, таких как платина, и сделать систему более компактной и мощной.

Это поможет поэтапно внедрить в производство выпуск различных FCV моделей, в том числе внедорожников, пикапов и коммерческих грузовых авто, начиная с 2025 года.

Toyota также усиленно работает на повышением производительности таких автомобилей. К примеру, модель Mirai должна увеличить пробег до 700-750 километров с нынешних 500 и достигнуть отметки в 1000 км к 2025 году.

Основываясь на убеждении, что водород станет основным источником чистой энергии в ближайшие 100 лет, Toyota разрабатывает FCV-технологи с начала 90-х годов прошлого века. Впрочем, с начала продаж FCV авто в 2014 году компании удалось реализовать всего около 6 тысяч экземпляров, так как машина получилась слишком дорогой (около 60 тысяч долларов за штуку).

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По прогнозам LMC Automotive, к 2027 году общая доля водородных автомобилей составит лишь 0,2% от общего объема продаж, тогда как электрокары должны занять к этому времени примерно 11,7% рынка новых авто.
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 Теги: Toyota, водородные автомобили

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Сегодня, 14:29 » Автор: Алена Шимко
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