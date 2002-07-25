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Раздел: Авто  
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Королева Британии продает свой винтажный Rolls-Royce

Королева Британии продает свой винтажный Rolls-Royce
Королева Великобритании Елизавета II продает редкий винтажный автомобиль Rolls-Royce Phantom IV Landaulette.

Стартовая цена Rolls Royce королевы Елизаветы составляет примерно £2 млн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Экономист.

Всего было выпущено 18 подобных автомобилей.

Модель похожа на ту, в которй ехала Меган Маркл в день ее свадьбы с принцом Гарри в Виндзоре в мае.

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Rolls-Royce изготовил этот автомобиль в честь своего Золотого юбилея.
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 Теги: Елизавета II, авто, аукцион, Rolls-Royce

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Сегодня, 16:22 » Автор: Алена Шимко
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