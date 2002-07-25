Раздел: Авто
Ракрыты детали спецификации нового Nissan Leaf
Энтузиасты заглянули в 40 кВт*ч батарейный блок Nissan Leaf 2018, визуально сравнив его с предыдущей моделью емкостью 30 кВт*ч.
Как известно, новый Nissan Leaf 2018 получил существенные внешние изменения и множество интеллектуальных функций. Однако, его главным отличием от предшественников все же стала более емкая батарея на 40 кВтч, предоставляющая электромобилю запас хода в 240 км и возможность зарядки на 80% всего за 40 минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.autocentre.u.
Но задумывались ли вы, чем эта батарея отличается от предыдущей – 30-киловаттной?
Батарея Nissan LEAF 2018 40 кВтч
Предприимчивые любители электрокаров из Новой Зеландии серьезно задались этим вопросом, и с головой влезли во «внутренности» нового Лифа, дабы рассмотреть, что и как там устроено. О чем и выложили ролик на своем канале в YouTube.
Это довольно короткое видео демонстрирует всем желающим визуально наблюдаемые отличия конструкции батареи нового типа.
Как оказалось, батарея у нового Nissan Leaf 2018 имеет тот же корпус и те же типы контактов внешних разъемов, что и раньше.Более того, она по-прежнему имеет 192 ячейки. Однако, у нее обнаружилась иная, более плотная компоновка ячеек (24 модуля по 8 ячеек, а не 48 модулей по 4 ячейки), а также не один, а два датчика тока, что обеспечивает высокую точность контроля тока электромотора, как в режиме движения, так и в процессе зарядки/разрядки аккумуляторной батареи.
Еще одним существенным отличием новой батареи от старой является расположение ее блока основных предохранителей. В связи с тем, что обновленная версия батареи выдает больше мощности, чем прежде при полной нагрузке, этот блок был модернизирован и его переместили в другое место.
В итоге, Ниссану удалось сделать батарею, пропускная способность которой выросла на 67%, производительность – на 37%, а емкость -на 33%. И это при этом, что она всего на 0,9 мм толще предшественницы.
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Исходя из сообщений производителя, уже известно, что следующая версия батареи Nissan Leaf будет обладать 60 кВтч емкостью, что даст электрокару запас хода в 362 км. К тому же это будет батарея производства LG Chem, и ее снабдят системой терморегулирования. Любопытно будет узнать, насколько и чем она станет отличаться от аккумулятора сегодняшнего.
Как известно, новый Nissan Leaf 2018 получил существенные внешние изменения и множество интеллектуальных функций. Однако, его главным отличием от предшественников все же стала более емкая батарея на 40 кВтч, предоставляющая электромобилю запас хода в 240 км и возможность зарядки на 80% всего за 40 минут, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.autocentre.u.
Но задумывались ли вы, чем эта батарея отличается от предыдущей – 30-киловаттной?
Батарея Nissan LEAF 2018 40 кВтч
Предприимчивые любители электрокаров из Новой Зеландии серьезно задались этим вопросом, и с головой влезли во «внутренности» нового Лифа, дабы рассмотреть, что и как там устроено. О чем и выложили ролик на своем канале в YouTube.
Это довольно короткое видео демонстрирует всем желающим визуально наблюдаемые отличия конструкции батареи нового типа.
Как оказалось, батарея у нового Nissan Leaf 2018 имеет тот же корпус и те же типы контактов внешних разъемов, что и раньше.Более того, она по-прежнему имеет 192 ячейки. Однако, у нее обнаружилась иная, более плотная компоновка ячеек (24 модуля по 8 ячеек, а не 48 модулей по 4 ячейки), а также не один, а два датчика тока, что обеспечивает высокую точность контроля тока электромотора, как в режиме движения, так и в процессе зарядки/разрядки аккумуляторной батареи.
Еще одним существенным отличием новой батареи от старой является расположение ее блока основных предохранителей. В связи с тем, что обновленная версия батареи выдает больше мощности, чем прежде при полной нагрузке, этот блок был модернизирован и его переместили в другое место.
В итоге, Ниссану удалось сделать батарею, пропускная способность которой выросла на 67%, производительность – на 37%, а емкость -на 33%. И это при этом, что она всего на 0,9 мм толще предшественницы.
Читайте также: Названа стоимость нового Nissan Leaf в Украине
Исходя из сообщений производителя, уже известно, что следующая версия батареи Nissan Leaf будет обладать 60 кВтч емкостью, что даст электрокару запас хода в 362 км. К тому же это будет батарея производства LG Chem, и ее снабдят системой терморегулирования. Любопытно будет узнать, насколько и чем она станет отличаться от аккумулятора сегодняшнего.
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