Раздел: Авто
Toyota озвучила свои приоритеты на будущее
Компания удвоит инвестиции в водородные автомобили.
Toyota планирует перейти к массовому производству автомобилей на водородных топливных элементах (FCV). Компания удваивает инвестиции в разработку недорогих FCV и с 2025 года планирует начать выпуск водородных кроссоверов, пикапов и коммерческих грузовиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В Toyota рассчитывают снизить стоимость водородных автомобилей за счет массового производства, а также за счет снижения использования в компонентах FCV дорогостоящих материалов (платины, титана, углеродного волокна) и создания более компактной и мощной системы. Об этом сообщило Reuters.
Первый водородный автомобиль марки — Toyota Mirai — вышел в 2014 году. За эти годы производитель продал менее 6000 седанов. Причинами низкого спроса называют высокую стоимость (около $60 тысяч) и отсутствие инфраструктуры. Сейчас водородомобили Mirai собирают вручную 13 техников, выпуская всего 6.5 автомобилей в день, тогда как в среднем с конвейеров компании ежедневно сходят 13 400 автомобилей. В начале следующего десятилетия японцы выведут на рынок второе поколение модели. Запас хода седана увеличится с 500 до 750 км, а к 2025 году достигнет 1000 км.
Самым дорогим компонентом автомобиля являются топливные элементы — около $11 тысяч. Как заявили в компании, использование платины в топливных элементах без потери мощности можно снизить на 10 — 20%. При этом их стоимость снизится на $300. После 2020 года компания планирует увеличить годовые продажи FCV с 3 000 до 30 000 единиц, удешевив топливные элементы до $8 000.
Прототипы будущих FCV-моделей уже разрабатываются. В их основу легли существующие модели Toyota, в том числе и Mirai. Например, топливными элементами седана укомплектованы грузовики Kenworth, проходящие испытания в Калифорнии, и автобус Sora FC, представленный в марте текущего года в Японии. Также их получат грузовики, к испытаниям которых компания планирует приступить в 2019 году.
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«Мы собираемся использовать как можно больше деталей из существующих легковых автомобилей и других моделей в грузовиках на топливных элементах. В противном случае мы не увидим преимуществ массового производства», — сказал менеджер Toyota по разработке топливных элементов Икуо Ота.
Toyota планирует перейти к массовому производству автомобилей на водородных топливных элементах (FCV). Компания удваивает инвестиции в разработку недорогих FCV и с 2025 года планирует начать выпуск водородных кроссоверов, пикапов и коммерческих грузовиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
В Toyota рассчитывают снизить стоимость водородных автомобилей за счет массового производства, а также за счет снижения использования в компонентах FCV дорогостоящих материалов (платины, титана, углеродного волокна) и создания более компактной и мощной системы. Об этом сообщило Reuters.
Первый водородный автомобиль марки — Toyota Mirai — вышел в 2014 году. За эти годы производитель продал менее 6000 седанов. Причинами низкого спроса называют высокую стоимость (около $60 тысяч) и отсутствие инфраструктуры. Сейчас водородомобили Mirai собирают вручную 13 техников, выпуская всего 6.5 автомобилей в день, тогда как в среднем с конвейеров компании ежедневно сходят 13 400 автомобилей. В начале следующего десятилетия японцы выведут на рынок второе поколение модели. Запас хода седана увеличится с 500 до 750 км, а к 2025 году достигнет 1000 км.
Самым дорогим компонентом автомобиля являются топливные элементы — около $11 тысяч. Как заявили в компании, использование платины в топливных элементах без потери мощности можно снизить на 10 — 20%. При этом их стоимость снизится на $300. После 2020 года компания планирует увеличить годовые продажи FCV с 3 000 до 30 000 единиц, удешевив топливные элементы до $8 000.
Прототипы будущих FCV-моделей уже разрабатываются. В их основу легли существующие модели Toyota, в том числе и Mirai. Например, топливными элементами седана укомплектованы грузовики Kenworth, проходящие испытания в Калифорнии, и автобус Sora FC, представленный в марте текущего года в Японии. Также их получат грузовики, к испытаниям которых компания планирует приступить в 2019 году.
Читайте также: В США составили рейтинг самых надежных марок авто
«Мы собираемся использовать как можно больше деталей из существующих легковых автомобилей и других моделей в грузовиках на топливных элементах. В противном случае мы не увидим преимуществ массового производства», — сказал менеджер Toyota по разработке топливных элементов Икуо Ота.
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