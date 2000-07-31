» » Toyota озвучила свои приоритеты на будущее
Раздел: Авто  
0

Toyota озвучила свои приоритеты на будущее

Toyota озвучила свои приоритеты на будущее Компания удвоит инвестиции в водородные автомобили.

Toyota планирует перейти к массовому производству автомобилей на водородных топливных элементах (FCV). Компания удваивает инвестиции в разработку недорогих FCV и с 2025 года планирует начать выпуск водородных кроссоверов, пикапов и коммерческих грузовиков, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

В Toyota рассчитывают снизить стоимость водородных автомобилей за счет массового производства, а также за счет снижения использования в компонентах FCV дорогостоящих материалов (платины, титана, углеродного волокна) и создания более компактной и мощной системы. Об этом сообщило Reuters.

Первый водородный автомобиль марки — Toyota Mirai — вышел в 2014 году. За эти годы производитель продал менее 6000 седанов. Причинами низкого спроса называют высокую стоимость (около $60 тысяч) и отсутствие инфраструктуры. Сейчас водородомобили Mirai собирают вручную 13 техников, выпуская всего 6.5 автомобилей в день, тогда как в среднем с конвейеров компании ежедневно сходят 13 400 автомобилей. В начале следующего десятилетия японцы выведут на рынок второе поколение модели. Запас хода седана увеличится с 500 до 750 км, а к 2025 году достигнет 1000 км.

Самым дорогим компонентом автомобиля являются топливные элементы — около $11 тысяч. Как заявили в компании, использование платины в топливных элементах без потери мощности можно снизить на 10 — 20%. При этом их стоимость снизится на $300. После 2020 года компания планирует увеличить годовые продажи FCV с 3 000 до 30 000 единиц, удешевив топливные элементы до $8 000.

Прототипы будущих FCV-моделей уже разрабатываются. В их основу легли существующие модели Toyota, в том числе и Mirai. Например, топливными элементами седана укомплектованы грузовики Kenworth, проходящие испытания в Калифорнии, и автобус Sora FC, представленный в марте текущего года в Японии. Также их получат грузовики, к испытаниям которых компания планирует приступить в 2019 году.

Читайте также: В США составили рейтинг самых надежных марок авто

«Мы собираемся использовать как можно больше деталей из существующих легковых автомобилей и других моделей в грузовиках на топливных элементах. В противном случае мы не увидим преимуществ массового производства», — сказал менеджер Toyota по разработке топливных элементов Икуо Ота.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Toyota, планы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     257
     0

Похожие новости по теме

Водородные автомобили станут доступнее Водородные автомобили станут доступнее

Toyota надеется в десять раз нарастить объем производства Mirai до 2025.

BMW показала концепты водородных автомобилей BMW показала концепты водородных автомобилей

Полноценный автомобиль баварцы планируют показать к 2020 году.

Через неделю Toyota начинает продажи автомобилей с водородным двигателем Через неделю Toyota начинает продажи автомобилей с водородным двигателем

Правительство Японии обещает выделить субсидии каждому покупателю нового седана.

Первый водородный автомобиль Toyota будет называться Mirai Первый водородный автомобиль Toyota будет называться Mirai

Продажи новинки должны начаться в первом квартале 2015 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх