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Раздел: Авто  
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В Британии продадут лимузин королевы

В Британии продадут лимузин королевы Автомобиль будет выставлен на аукцион.

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу герцогу Эдинбургском Филиппу, будет продан на аукционе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Отмечается, что королевская чета пользовалось автомобилем более 40 лет в ходе своих поездок по миру.

По данным портала, торги пройдут 8 сентября 2018. Стоимость лота варьируется между 1 и 2 млн фунтов (34,5 - 69 млн грн).

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Как уточняется, автомобилей, подобных этому, в мире всего 18.
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 Теги: Rolls-Royce, аукцион

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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