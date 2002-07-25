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Раздел: Авто  
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Tesla может открыть производство в Германии

Tesla может открыть производство в Германии Переговоры также ведутся с правительством Нидерландов.

Компания Tesla ведет переговоры с правительством Германии и Нидерландов о строительстве своего первого крупного европейского завода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Германия является ведущей страной Европы. Возможно, завод на немецко-французской границе имеет смысл, недалеко от стран Бенилюкса", - написал Илон Маск в Twitter еще в июне.

У компании были предварительные переговоры с двумя немецкими городами, претендующими на то, чтобы разместить в Европе Gigafactory, чтобы строить автомобили и их батареи под одной крышей.

Переговоры по-прежнему находятся на ранней стадии и могут сорваться.

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Ранее в этом месяце компания объявила о планах по строительству своего первого заграничного завода в Китае.
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 Теги: Tesla, завод

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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