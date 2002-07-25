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Раздел: Авто  
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Uber закрывает один из проектов

Uber закрывает один из проектов Компания отказалась от разработки беспилотных грузовиков.

Компания Uber решила полностью отказаться от разработки автономных грузовых автомобилей, сосредоточившись на легковых машинах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Об этом рассказал глава исследовательского подразделения Uber Эрик Мейхофер.

"Мы убеждены, что лучше применить всю энергию и знания нашей команды в автономных легковых автомобилях", - сообщил Мейхофер.

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По его словам, все сотрудники компании, привлеченные к работе над автономными грузовиками будут переведены в другие подразделения.
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 Теги: Uber, грузовики

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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