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Uber закрывает один из проектов
Компания отказалась от разработки беспилотных грузовиков.
Компания Uber решила полностью отказаться от разработки автономных грузовых автомобилей, сосредоточившись на легковых машинах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом рассказал глава исследовательского подразделения Uber Эрик Мейхофер.
"Мы убеждены, что лучше применить всю энергию и знания нашей команды в автономных легковых автомобилях", - сообщил Мейхофер.
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По его словам, все сотрудники компании, привлеченные к работе над автономными грузовиками будут переведены в другие подразделения.
Компания Uber решила полностью отказаться от разработки автономных грузовых автомобилей, сосредоточившись на легковых машинах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом рассказал глава исследовательского подразделения Uber Эрик Мейхофер.
"Мы убеждены, что лучше применить всю энергию и знания нашей команды в автономных легковых автомобилях", - сообщил Мейхофер.
Читайте также: Tesla может открыть производство в Германии
По его словам, все сотрудники компании, привлеченные к работе над автономными грузовиками будут переведены в другие подразделения.
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