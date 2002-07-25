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Раздел: Авто  
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Suzuki представила новый Vitara

Suzuki представила новый Vitara
Официальные характеристики, видео и фото Suzuki Vitara 2019.

Недавно в Сети появились живые фото Suzuki Vitara 2019, которые полностью рассекретили внешний вид кроссовера. Теперь же японская марка официально представила рестайлинговую версию своего бестселлера, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоцентр.

Главное дизайнерское New Suzuki Vitara от предшествующей модели – радиаторная решетка в духе Сузуки SX4 (с вертикальными клиньями), иной передний бампер и полностью красные фонари. Кроме этого, была дополнена цветовая гамма модели и появились новые колесные диски.

Интерьер Сузуки Витара получил видоизмененную приборку, в частности, переделанную графику колодцев и другой цветной дисплей. При этом, как подчеркивают в компании, пластик всей передней панели стал более мягким.

Купить Сузуки Витара 2019 в Европе можно будет либо с 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 112 сил (такой имеется у SX4), или с 1,0-литровой турбочетверкой мощностью 140 л.с. Оба двигателя – бензиновые. Также у модели на некоторых рынках должен быть 120-сильный дизель объемом 1,6 л. О трансмиссиях производитель пока умолчал, но, как ожидается, младшему мотору будет положена 5-скоростная механика, а старшему – АКП и МКП на 6 скоростей.

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По предварительной информации, живой дебют нового кроссовера Сузуки Витара состоится осенью на Парижском автосалоне.
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 Теги: Suzuki, Vitara

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Сегодня, 10:41 » Автор: Алена Шимко
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