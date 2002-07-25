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Появился свежий обзор SsangYong Rexton
Кроссоверу SsangYong Rexton по силам тянуть прицепной груз весом до 3,5 тонн.
Причём это ему дается с легкостью. Этот корейский SUV, наверняка, знает какой-то секрет. Немецкие журналисты провели тест. Десять евро за килограмм – прямо как цена качественного свиного филе или первоклассной спаржи. Вот только тяговая сила, или способность везти прицепной груз, стоят ощутимо больше. Конечно, в тех случаях, когда мы говорим не о 800-килограммовом прицепе, а о диапазоне от трёх тонн и выше. SsangYong Rexton способен тянуть 3,5 тонны, при его стоимости 39 990 евро. Выходит по 11,43 евро за килограмм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Без полного привода временами резко вмешивается система курсовой устойчивости ESP
Неприятный момент: в режиме привода на одну колёсную пару на влажной дороге у Rexton иногда заносит корму. У корейской новинки наряду с опциональным крюком (1190 евро) во всей серии имеется ещё пара закавык, и они уже не так радуют. Rexton сконструирован на базе устойчивой рамы с множественными поперечинами. Именно она обеспечивает выдающуюся буксировочную мощность, но снижает комфорт и ходовые качества во время поездки. Несмотря на задний мост с независимой многоступенчатой подвеской и пружиной, корма SsangYong подпрыгивает на плохих дорогах и на большой скорости, если передние колёса наезжают на неровности.
При этом корейский колосс весом 2200 кг имеет тенденцию к покачиваниям, от которых особо восприимчивых пассажиров может и укачать. Остро стоит вопрос безопасности на дороге. Если вовремя не включить режим полного привода (2000 евро), то во время дождя можно получить неприятный сюрприз. В режиме привода только на заднюю ось Rexton может довольно резко занести корму вбок, прежде чем бойко тарахтящая система курсовой устойчивости ESP вернёт машину на прежний курс. Нам бы очень хотелось, чтобы SsangYong впредь избавил нас от подобного.
Сильные стороны Rexton заключаются отнюдь не в спортивности
Мягкий нрав: плавность хода является козырем Rexton, в нём много места для пассажиров и груза.
В остальном в здоровенном корейце немного спортивности. Сидения достаточно комфортны, но не оказывают нужной поддержки. Рулевое колесо и обратная связь – два несовместимых понятия. Привод скорее уютный, чем динамичный. Кто использует этот автомобиль по назначению, то есть не злоупотребляет педалью газа и не закладывает виражи на визжащих покрышках, тот раскроет его расслабленную сущность и вместительность. Всё начинается с количества полезного объёма, ведь в машине длиной 4,85 м могут поместиться до 7 человек (третий ряд пассажирских сидений стоит 800 евро), а багажное отделение составляет 784 литра при снятом третьем ряду сидений.
Весьма кстати оказывается способность везти груз массой 686 кг. Дизельный двигатель 2,2 л и очаровательная семиступенчатая автоматическая коробка переключения передач (2500 евро) производства компании Mercedes отвечают за удовлетворительные ходовые характеристики и зычный рокот дизеля; проявлений же темперамента от машины ожидать не следует. А ещё эту модель нельзя назвать экономичной (9,1 л) и экологичной. Так, попавший к нам на тестирование образец (допуск на эксплуатацию от 10/2017) удовлетворяет лишь норме Euro 6b – SsangYong хочет в четвёртом квартале прийти к норме 6d-Temp.
Итог
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Следует обратить внимание на два следующих пункта: А) Обязательна большая буксировочная мощность и умеренная цена. Б) Комфортабельность езды и спортивные таланты, напротив, необязательны. Кто согласен с этими двумя пунктами, тот совершенно спокойно может покупать Rexton.
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