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Раздел: Авто  
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В Сети показали обновленные интерьеры Tesla Model S и Model X

В Сети показали обновленные интерьеры Tesla Model S и Model XВ распоряжении издания Electrek оказались рендеры обновленных интерьеров Tesla Model S и Model X.

Американский производитель планирует использовать их на серийных машинах со следующего года. Судя по всему, Tesla стремится привести оформление салонов электрокаров к единому, минималистичному стилю, аналогичному тому, что применяется в Model 3, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Главной особенностью интерьеров Tesla по-прежнему будет огромный центральный дисплей. После обновления он станет безрамочным и сменит вертикальную ориентацию на горизонтальную. Помимо этого, Model S и Model X получат инновационную систему вентиляции и обогрева салона с единственным узким дефлектором вместо традиционных воздуховодов.

Помимо передней панели, будут доработаны и другие элементы салона. В частности, в компании хотят использовать для отделки более качественные материалы, комплектовать машины подушками, улучшенными сиденьями второго ряда, пересмотреть размеры отсеков для хранения мелких вещей, а также оснастить электрокары беспроводной зарядкой для смартфонов.

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Ранее Tesla расширила линейку фирменных аксессуаров и представила ограниченную серию досок для серфинга. Серфборды, в отделке которых используется матовое и глянцевое покрытие, аналогичное тому, что применяется на электромобилях, созданы вместе с фирмой Lost Surfboards и стоят 1500 долларов каждый.
В Сети показали обновленные интерьеры Tesla Model S и Model X
В Сети показали обновленные интерьеры Tesla Model S и Model X
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 Теги: Tesla Model S, Model X, салон, дизайн

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Сегодня, 14:02 » Автор: Алена Шимко
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