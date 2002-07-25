Раздел: Авто
Мотоцикл BMW установил рекорд скорости
Мотоцикл марки BMW S1000RR недавно стал самым быстрым литровым мотоциклом на планете.
Пилоты гоночной команды Hunter Sills Racing установили на нем рекорд скорости в Боливии на знаменитом солончаке Уюни, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Это новый рекорд скорости для мотоциклов в мире. Пилотессе Эрин Силлс удалось разогнаться до 229,27 мили в час (368,97 километра в час).
В ближайшее время рекорд должна подтвердить и ратифицировать Международная мотоциклетная федерация (FIM), и тогда мотоцикл S1000RR станет официальным обладателем титула самого быстрого литрового мотоцикла на Земле.
Кстати, скорость, которую развила Силлс, на 8 миль в час больше предыдущего рекорда, который был установлен ее покойным мужем Энди Силлсом в 2013 году.
BMW S1000RR - мотоцикл, сконструированный баварцами в 2009 году первоначально для участия в чемпионате мира по супербайку.
Читайте также: Гоночный электрокар Volkswagen установил рекорд скорости
Этот аппарат с двигателем типа "рядная четверка" объемом 1 литр быстро обрел большую популярность и среди гражданских любителей быстрой немецкой техники.
Пилоты гоночной команды Hunter Sills Racing установили на нем рекорд скорости в Боливии на знаменитом солончаке Уюни, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Это новый рекорд скорости для мотоциклов в мире. Пилотессе Эрин Силлс удалось разогнаться до 229,27 мили в час (368,97 километра в час).
В ближайшее время рекорд должна подтвердить и ратифицировать Международная мотоциклетная федерация (FIM), и тогда мотоцикл S1000RR станет официальным обладателем титула самого быстрого литрового мотоцикла на Земле.
Кстати, скорость, которую развила Силлс, на 8 миль в час больше предыдущего рекорда, который был установлен ее покойным мужем Энди Силлсом в 2013 году.
BMW S1000RR - мотоцикл, сконструированный баварцами в 2009 году первоначально для участия в чемпионате мира по супербайку.
Читайте также: Гоночный электрокар Volkswagen установил рекорд скорости
Этот аппарат с двигателем типа "рядная четверка" объемом 1 литр быстро обрел большую популярность и среди гражданских любителей быстрой немецкой техники.
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