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Раздел: Авто  
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Мотоцикл BMW установил рекорд скорости

Мотоцикл BMW установил рекорд скоростиМотоцикл марки BMW S1000RR недавно стал самым быстрым литровым мотоциклом на планете.

Пилоты гоночной команды Hunter Sills Racing установили на нем рекорд скорости в Боливии на знаменитом солончаке Уюни, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Это новый рекорд скорости для мотоциклов в мире. Пилотессе Эрин Силлс удалось разогнаться до 229,27 мили в час (368,97 километра в час).

В ближайшее время рекорд должна подтвердить и ратифицировать Международная мотоциклетная федерация (FIM), и тогда мотоцикл S1000RR станет официальным обладателем титула самого быстрого литрового мотоцикла на Земле.

Кстати, скорость, которую развила Силлс, на 8 миль в час больше предыдущего рекорда, который был установлен ее покойным мужем Энди Силлсом в 2013 году.

BMW S1000RR - мотоцикл, сконструированный баварцами в 2009 году первоначально для участия в чемпионате мира по супербайку.

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Этот аппарат с двигателем типа "рядная четверка" объемом 1 литр быстро обрел большую популярность и среди гражданских любителей быстрой немецкой техники.
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 Теги: BMW, мотоцикл, рекорд

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Сегодня, 15:58 » Автор: Алена Шимко
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