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Раздел: Авто  
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Porsche Panamera Sport Turismo "обули" в оригинальные диски

Porsche Panamera Sport Turismo "обули" в оригинальные диски
Компания Porsche давно прекратила делать просто спортивные автомобили.

В ее арсенал буквально за десятилетие добавились два кроссовера и универсал, а на повестке первый электромобиль. Но это не мешает росту армии поклонников, так как все новинки выглядят и едут подобающе Porsche. Например, Panamera Sport Turismo, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.vwdrive.com.ua.

По большому счету Porsche не нужно было делать универсал из Panamera: спецам из Штутгарта дешевле обошлось бы сделать новые версии Cayenne. Однако Porsche Panamera Sport Turismo воплотил в себя такую фантастическую привлекательность и практичность, какую вы никогда не найдете, например, в Cayman.

Американский производитель колесных дисков Vossen Wheels подлил масла в огонь привлекательности Porsche Panamera Sport Turismo, использовав эффектный комплект золотистых катков. Получилось стильно и со вкусом. На универсал установлен набор колес Vossen RS74, сквозь спицы которых легко просматриваются оригинальные зеленые суппорты Porsche как у супергибрида 918 Spyder.

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В завершение добавим, что перед нами модификация E-Hybrid с V6 и экономичностью как у Toyota Prius.
Porsche Panamera Sport Turismo "обули" в оригинальные диски
Porsche Panamera Sport Turismo "обули" в оригинальные диски

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 Теги: Porsche Panamera Sport Turismo, тюнинг, шины, диски

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Сегодня, 17:38 » Автор: Алена Шимко
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