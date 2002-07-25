Раздел: Авто
Porsche Panamera Sport Turismo "обули" в оригинальные диски
Компания Porsche давно прекратила делать просто спортивные автомобили.
В ее арсенал буквально за десятилетие добавились два кроссовера и универсал, а на повестке первый электромобиль. Но это не мешает росту армии поклонников, так как все новинки выглядят и едут подобающе Porsche. Например, Panamera Sport Turismo, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.vwdrive.com.ua.
По большому счету Porsche не нужно было делать универсал из Panamera: спецам из Штутгарта дешевле обошлось бы сделать новые версии Cayenne. Однако Porsche Panamera Sport Turismo воплотил в себя такую фантастическую привлекательность и практичность, какую вы никогда не найдете, например, в Cayman.
Американский производитель колесных дисков Vossen Wheels подлил масла в огонь привлекательности Porsche Panamera Sport Turismo, использовав эффектный комплект золотистых катков. Получилось стильно и со вкусом. На универсал установлен набор колес Vossen RS74, сквозь спицы которых легко просматриваются оригинальные зеленые суппорты Porsche как у супергибрида 918 Spyder.
Читайте также: Первые фото нового Porsche Panamera "слили" в Сеть
В завершение добавим, что перед нами модификация E-Hybrid с V6 и экономичностью как у Toyota Prius.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Также советуем посмотреть
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
Оставьте свой комментарий