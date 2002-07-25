За 6 месяцев в Украине изготовили смешное количество автомобилей

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Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 34% - до 7,384 тыс. единиц.

За последние пол года в Украине было выпущено 23311 автомобилей, это на 50% меньше, нежели этот же показатель за 2012 год. Такую информацию озвучила пресс-служба ассоциации «УкрАвтоПром». По их данным, производство коммерческих автотранспортных средств сократилось на 57% - до 875 машин, а выпуск автобусов на 41% - до 1083