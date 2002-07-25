Раздел: Авто
За 6 месяцев в Украине изготовили смешное количество автомобилей
Это больше, чем показали прошлого года.
Завод "Еврокар", единственный производитель отечественных автомобилей, в течение января-июня месяца нарастил выпуск легковых автомобилей на 8,8% до 3349 тысяч единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года "Еврокар" произвел 2785 авто, еще 293 автомобиля — Запорожский автозавод (ЗАЗ). Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Сообщается, что выпуск коммерческих автомобилей в первом полугодии сократился на 47% — до 109 единиц. а выпуск автобусов возрос на 17,2% — до 395 единиц.
Всего с начала года украинцы приобрели 39,5 тыс. новых легковых автомобилей. Самым ходовым цветом полугодия стал белый - 30% от всех регистраций автомобилей. Больше всего в белом цвете украинцы приобрели автомобилей марки Renault Duster – 659 шт.
На втором месте по популярности автомобили в сером цвете, лидером продаж в этом сегменте стала Audi A3 - 374 продажи.
16% покупателей отдали предпочтение автомобилям в черном цвете. Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry – 650 шт.
Читайте также: В Украине выросло производство автомобилей
Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция в предпочтениях украинцев. Больше всего синих авто были модели Volkswagen Golf – 230 шт.
Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин. В этом цвете наибольшим спросом пользовался Nissan Qashqai – 127 шт.
Завод "Еврокар", единственный производитель отечественных автомобилей, в течение января-июня месяца нарастил выпуск легковых автомобилей на 8,8% до 3349 тысяч единиц, тогда как за аналогичный период прошлого года "Еврокар" произвел 2785 авто, еще 293 автомобиля — Запорожский автозавод (ЗАЗ). Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Сообщается, что выпуск коммерческих автомобилей в первом полугодии сократился на 47% — до 109 единиц. а выпуск автобусов возрос на 17,2% — до 395 единиц.
Всего с начала года украинцы приобрели 39,5 тыс. новых легковых автомобилей. Самым ходовым цветом полугодия стал белый - 30% от всех регистраций автомобилей. Больше всего в белом цвете украинцы приобрели автомобилей марки Renault Duster – 659 шт.
На втором месте по популярности автомобили в сером цвете, лидером продаж в этом сегменте стала Audi A3 - 374 продажи.
16% покупателей отдали предпочтение автомобилям в черном цвете. Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry – 650 шт.
Читайте также: В Украине выросло производство автомобилей
Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция в предпочтениях украинцев. Больше всего синих авто были модели Volkswagen Golf – 230 шт.
Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин. В этом цвете наибольшим спросом пользовался Nissan Qashqai – 127 шт.
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