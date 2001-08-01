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Раздел: Авто  
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КрАЗ представил 25-тонный автомобильный кран

КрАЗ представил 25-тонный автомобильный кран Кран оборудован "черным ящиком".

В адрес Полтавского ГОКа с Кременчугского автозавода сегодня отправлен 25-тонный автокран КС-55713. Первый из двух заказанных этим постоянным клиентом, давним стратегическим партнером «КрАЗа», вскоре приступит к исполнению текущих задач комбината, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Базовое шасси, на которое смонтировано крановое оборудование, - серийный капотник КрАЗ-65053 колесной формулы 6х4. Кабина стандартная, трехместная, с ремнями безопасности водителя и пассажиров. Для комфортной работы в ней установлен кондиционер. Двигатель - 375 л.с. Евро-5, рядный с турбонаддувом. КЗоТ - механическая, тормозная система - с АБС.

Крановая надстройка КС-55713 оборудована чотирисекцийною телескопической стрелой максимальным грузовым моментом 80 т.м. Длина стрелы до 30 м, аналогичная и высота подъема крюка, максимальный рабочий вылет - 27 м, зона работы -3600.

Для безопасной работы крановщика автомобильный кран, среди прочего, оборудован ограничителем грузоподъемности, регистратором рабочих параметров ( "черным ящиком"), устройством защиты от опасного напряжения; устройством безопасности ОНК-160С, конечными выключателями рабочих движений механизмов.

Потребители отмечают преимущества автокранов на шасси КрАЗ перед аналогами: высокую несущую способность, чрезвычайную проходимость, устойчивость, экономичность, простоту и надежность конструкции, большую грузоподъемность.

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Вторая единица заказа ПГОК - аналогичная крановая установка, отправится к горнякам Горишних Плавней уже в конце следующего месяца.

КрАЗ представил 25-тонный автомобильный кран
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 Теги: КрАЗ, автокран

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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