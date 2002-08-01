Раздел: Авто
Ford представил долгожданные новинки
Были показаны тизеры двух обновленных моделей и нового внедорожника.
Это Ford Escape и Explorer нового поколения, а также совершенно новый небольшой внедорожник, название которого пока ещё нам не известно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Фотошпионы ранее уже смогли заметить новый Ford Escape, проходивший испытания на дорогах общего пользования. Судя по всему, он получит заметные изменения в дизайне по сравнению с моделью предыдущего поколения.
В линейку его двигателей войдут трехцилиндровый 1,5 л агрегат EcoBoost мощностью 180 л.с., и четырехцилиндровый 2,0 л мотор EcoBoost. Покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой. Её характеристики пока нам не известны.
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Ford Explorer нового поколения тоже ранее уже несколько раз фотографировали автолюбители, а потом размещали в Интернете его фото. Правда, всегда он был в сильно закамуфлированном виде. Этот полноразмерный кроссовер будут предлагать покупателям в том числе и с гибридной силовой установкой.
Это Ford Escape и Explorer нового поколения, а также совершенно новый небольшой внедорожник, название которого пока ещё нам не известно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Фотошпионы ранее уже смогли заметить новый Ford Escape, проходивший испытания на дорогах общего пользования. Судя по всему, он получит заметные изменения в дизайне по сравнению с моделью предыдущего поколения.
В линейку его двигателей войдут трехцилиндровый 1,5 л агрегат EcoBoost мощностью 180 л.с., и четырехцилиндровый 2,0 л мотор EcoBoost. Покупателям также предложат версию с гибридной силовой установкой. Её характеристики пока нам не известны.
Читайте также: Audi SQ5 подверглась интересному тюнингу
Ford Explorer нового поколения тоже ранее уже несколько раз фотографировали автолюбители, а потом размещали в Интернете его фото. Правда, всегда он был в сильно закамуфлированном виде. Этот полноразмерный кроссовер будут предлагать покупателям в том числе и с гибридной силовой установкой.
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