Раздел: Авто
Фото новинки Subaru попало в Сеть до официальной премьеры
Модель Legacy будет представлена только в следующем году.
В скором времени состоится официальная презентация нового Subaru Legacy. Ожидается, что новинку представят мировой общественности в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Судя по шпионским фото, новое поколение будет напоминать текущую версию, но все же получит некоторые отличия. Во внешнем дизайне модели будет более плавный узор решетки радиатора, новая геометрия фар, а также появятся глубокие выемки вдоль ручек на дверях.
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Задний номер станет располагаться немного выше, чем у текущей версии, задняя оптика станет объемнее.
В скором времени состоится официальная презентация нового Subaru Legacy. Ожидается, что новинку представят мировой общественности в начале следующего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Судя по шпионским фото, новое поколение будет напоминать текущую версию, но все же получит некоторые отличия. Во внешнем дизайне модели будет более плавный узор решетки радиатора, новая геометрия фар, а также появятся глубокие выемки вдоль ручек на дверях.
Читайте также: Ford представил долгожданные новинки
Задний номер станет располагаться немного выше, чем у текущей версии, задняя оптика станет объемнее.
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