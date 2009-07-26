Раздел: Авто
Seat добавил интересную "фишку" моделям Arona и Ibiza
Модели Seat Arona и Ibiza получили виртуальную приборную панель Digital Cockpit с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.
До этого интерактивная «приборка» устанавливалась только на Leon и Ateca, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Digital Cockpit — это TFT-дисплей с разрешением 1280 x 480 и частотой обновления экрана 75 герц. Для него доступно три информационных экрана, которые переключаются специальной кнопкой на руле: классический, цифровой и динамичный.
В классическом режиме на приборной панели отображаются тахометр и спидометр, между которыми расположены дополнительные информационные блоки: музыка, данные с телефона, навигационной системы, а также уведомления электронных систем безопасности.
В «цифровом» варианте оформления вся ширина приборной панели используется для отображения данных навигационной системы. В динамичном на дисплей выводится информация об изменения направления движения и поворотах, подсказки систем безопасности и данные о состоянии автомобиля.
Читайте также: Фото нового кроссовера Seat Arona "слили" в Сеть
Первый и последний информационный экран водитель может настроить под себя: объединить данные навигационной системы с традиционными приборами или вывести на дисплей детальную карту местности. Для сохранения настроек предусмотреть три профиля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Также советуем посмотреть
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Оставьте свой комментарий