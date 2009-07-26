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Раздел: Авто  
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Seat добавил интересную "фишку" моделям Arona и Ibiza

Seat добавил интересную "фишку" моделям Arona и Ibiza
Модели Seat Arona и Ibiza получили виртуальную приборную панель Digital Cockpit с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

До этого интерактивная «приборка» устанавливалась только на Leon и Ateca, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Digital Cockpit — это TFT-дисплей с разрешением 1280 x 480 и частотой обновления экрана 75 герц. Для него доступно три информационных экрана, которые переключаются специальной кнопкой на руле: классический, цифровой и динамичный.

В классическом режиме на приборной панели отображаются тахометр и спидометр, между которыми расположены дополнительные информационные блоки: музыка, данные с телефона, навигационной системы, а также уведомления электронных систем безопасности.

В «цифровом» варианте оформления вся ширина приборной панели используется для отображения данных навигационной системы. В динамичном на дисплей выводится информация об изменения направления движения и поворотах, подсказки систем безопасности и данные о состоянии автомобиля.

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Первый и последний информационный экран водитель может настроить под себя: объединить данные навигационной системы с традиционными приборами или вывести на дисплей детальную карту местности. Для сохранения настроек предусмотреть три профиля.
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 Теги: Seat, Arona, Ibiza, приборная панель

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Сегодня, 11:20 » Автор: Алена Шимко
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