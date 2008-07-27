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Раздел: Авто  
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Geely представил новый кроссовер SX11

Geely представил новый кроссовер SX11
Китайский автогигант готовится представить новый кроссовер SX11, базируется на новом шасси BMA, использующем решения от «тележки» CMA, выступающей основой для компактного Volvo XC40.

Несмотря на то, что у самой компании Volvo достаточно скромная модельная линейка относительно других компаний и головной фирмы Geely, ее технологии активно используются другими брендами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Публичный дебют кроссовера должен состояться уже до конца текущего года. Причем модель с компактным размером кузова в 4 330 мм и широкой колесной базой в 2 702 мм должна предложить достаточно просторный салон.

По предварительной информации под капотом будет скрываться полторалитровый мотор с мощностью до 177 лошадиных сил, также использующийся на компактном кроссовере Volvo XC40, но с мощностью до 156 сил.

В паре с ним будет работать современная роботизированная трансмиссия на семь ступеней и возможно система полного привода.

К сожалению большинство подробностей пока остаются загадкой, но можно предположить, что Geely SX11 получит достаточно обширный список базового и дополнительного оборудования.

Таким образом, можно ожидать до шести подушек безопасности, круиз-контроль, адаптивную оптику, климатическую систему, информационно-развлекательный комплекс с интегрированной навигацией, а также цифровую панель приборов и подогрев зеркал с сидениями уже в штатной комплектации.

Помимо этого в 2019 году компания может представить гибридную модификацию, но подробности о ней пока неизвестны. На момент старта продаж новый кроссовер будет представлен исключительно на родном рынке.

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Позднее модель появится и в других странах. Разумеется стоимость пока неизвестна.
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 Теги: Geely, SX11

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Сегодня, 12:44 » Автор: Алена Шимко
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