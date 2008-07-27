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Раздел: Авто  
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Фотошпионы рассекретили кросс-версию нового Renault Logan

Фотошпионы рассекретили кросс-версию нового Renault Logan
В Сети появились фотографии закамуфлированной машины, которая, предположительно, является предсерийным вариантом вседорожной версии Renault Logan.

Снимки опубликованы сообществом Lada Granta FL клуб во ВКонтакте. О возможности появления такой модификации седана в линейке французской марки сообщалось в июне, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

По предварительной информации, мировой дебют вседорожного Renault Logan состоится в августе на Московском международном автосалоне. Продажи новинки начнутся в ноябре вместе с обновленным Sandero Stepway.

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От обычных «Логанов» кросс-версия будет отличаться увеличенным дорожным просветом (195 вместо 155 миллиметров), обвесом из некрашеного пластика и вариатором, который придет на смену четырехдиапазонному «автомату». У машины будет передний привод и прежний двигатель — 1,6-литровый «атмосферник».
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 Теги: Renault Logan, тесты, фото

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Сегодня, 16:21 » Автор: Алена Шимко
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