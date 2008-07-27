Раздел: Авто
Автолюбители устроили соревнование McLaren 720S и Dodge Challenger Hellcat
Авторы YouTube-канала DragTimes организовали соревнование.
Это было соревнование по разгону с 45 до 160 миль в час между стоковым McLaren 720S и Dodge Challenger SRT Hellcat, отдача двигателя которого увеличена до 1150 лошадиных сил, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Заезд состоялся на гоночной трассе Palm Beach International Raceway. McLaren 720S оснащается четырехлитровым твин-турбо мотором, отдача которого составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. По данным производителя, купе может разгоняться до «сотни» за 2,9 секунды. Чтобы разогнаться до 300 километров в час машине требуется 27 секунд.
Максимальная скорость суперкара — 341 километр в час. Dodge Challenger SRT Hellcat с завода комплектуется компрессорным V8 объемом 6,2 литра. Отдача агрегата составляет 717 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента. Первую сотню маслкар разменивает через 3,7 секунды. Максимальная скорость — 321 километр в час.
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Участвовавший в заезде автомобиль оснащен увеличенным нагнетателем, и его динамические характеристики не сообщаются .
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