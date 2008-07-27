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Раздел: Авто  
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Chery Arizzo 5 впервые показали на фотографиях

Chery Arizzo 5 впервые показали на фотографияхТакже авто получит новое название.

В китайскую прессу попали патентные изображения рестайлинговой версии седана Chery Arizzo 5, которому в ходе обновления изменят не только внешность, но и название.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.

По информации местных СМИ, обновленный седан Arizzo 5 сменит имя на Arizzo EX. Среди перемен в дизайне можно заметить иное оформление бамперов, а также измененную решетку радиатора.

Ожидается, что седан получит новую мультимедийную систему с увеличенным экраном, а также немного измененную центральную консоль.

В линейке двигателей новшеств не будет. Для модели по-прежнему будут доступны два 1,5-литровых мотора на 116 и 147 л.с.

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Продажи обновленного седана Chery на китайском рынке стартуют в конце осени. Не исключено, что новинка выйдет на украинский рынок.
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 Теги: Chery Arizzo 5, авто, Китай

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Сегодня, 20:43 » Автор: Едгар Букмирза
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