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Раздел: Авто  
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Buick анонсировал шикарный Regal

Buick анонсировал шикарный RegalУ суперкара будет находиться двигатель в 2 литра.

Продажи обновленной версии Buick Regal должны начаться на американском континенте уже этой осенью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Если внимательно присмотреться, Buick Regal имеет прямое сходство с Opel Insignia. Данный прототип был представлен еще на презентации в 2017 году. Сейчас же в США модель доступна как в форме лифтбека, так и универсала.

Премиальное исполнение останется за лифтбеком. Ее подчеркивают характерная эмблема, а также запоминающиеся диски на 19 дюймов. Однако этим новшества не ограничиваются.

Добавилась новая кожаная отделка с тиснениями и дополнительной отделкой. Кроме того, можно выделить новое поколение мультимедийной системы со встроенными навигацией, камерами заднего вида и голосовыми подсказками для водителя.

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Внутри у суперкара будет находиться двигатель в 2 литра, рассчитанный на 250 лошадиных сил. Люксовое исполнение при этом ориентировано на передний привод в отличие от других вариантов исполнения.
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 Теги: Buick, Regal

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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