Раздел: Авто
Buick анонсировал шикарный Regal
У суперкара будет находиться двигатель в 2 литра.
Продажи обновленной версии Buick Regal должны начаться на американском континенте уже этой осенью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Если внимательно присмотреться, Buick Regal имеет прямое сходство с Opel Insignia. Данный прототип был представлен еще на презентации в 2017 году. Сейчас же в США модель доступна как в форме лифтбека, так и универсала.
Премиальное исполнение останется за лифтбеком. Ее подчеркивают характерная эмблема, а также запоминающиеся диски на 19 дюймов. Однако этим новшества не ограничиваются.
Добавилась новая кожаная отделка с тиснениями и дополнительной отделкой. Кроме того, можно выделить новое поколение мультимедийной системы со встроенными навигацией, камерами заднего вида и голосовыми подсказками для водителя.
Читайте также: Buick выпустит роскошный лифтбек Regal
Внутри у суперкара будет находиться двигатель в 2 литра, рассчитанный на 250 лошадиных сил. Люксовое исполнение при этом ориентировано на передний привод в отличие от других вариантов исполнения.
Продажи обновленной версии Buick Regal должны начаться на американском континенте уже этой осенью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
Если внимательно присмотреться, Buick Regal имеет прямое сходство с Opel Insignia. Данный прототип был представлен еще на презентации в 2017 году. Сейчас же в США модель доступна как в форме лифтбека, так и универсала.
Премиальное исполнение останется за лифтбеком. Ее подчеркивают характерная эмблема, а также запоминающиеся диски на 19 дюймов. Однако этим новшества не ограничиваются.
Добавилась новая кожаная отделка с тиснениями и дополнительной отделкой. Кроме того, можно выделить новое поколение мультимедийной системы со встроенными навигацией, камерами заднего вида и голосовыми подсказками для водителя.
Читайте также: Buick выпустит роскошный лифтбек Regal
Внутри у суперкара будет находиться двигатель в 2 литра, рассчитанный на 250 лошадиных сил. Люксовое исполнение при этом ориентировано на передний привод в отличие от других вариантов исполнения.
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