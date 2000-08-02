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Раздел: Авто  
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Aston Martin без крыши оценили в полмиллиона долларов

Aston Martin без крыши оценили в полмиллиона долларовВ 2008 году Аткинсон продал его с аукциона за 122 800 фунтов.

Британский дилер классических автомобилей Hexagon Classics выставил на продажу открытый Aston Martin Volante Zagato. Во второй половине восьмидесятых было выпущено всего 37 таких машин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

За редкий спорткар просят 345 тысяч фунтов стерлингов — по сегодняшнему курсу это полмиллиона долларов.

Компания Aston Martin сотрудничала с ателье Zagato еще с шестидесятых годов — итальянцы строили легкие и элегантные кузова для дорожно-гоночных спорткаров. Угловатые купе и кабриолеты V8 Zagato выпускались с 1986 по 1990 год крайне ограниченным тиражом: было собрано 52 машины с закрытым кузовом и 37 — с открытым. Причем машина, которую предлагает Hexagon Classics еще более редкая: это один из 12 кабриолетов с правосторонним расположением руля.

В основе модели V8 Zagato лежало шасси устаревшего спорткара Aston Martin V8 образца 1969 года, который выпускался вплоть до 1989 года. От него же был заимствован и мотор V8 5.3 мощностью 420 лошадиных сил конструкции Тадеуша Марека (с парой карбюраторов Weber или, позже, системой впрыска).

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Красное купе V8 Zagato с форсированным до 482 сил мотором долгое время принадлежало актеру Роуэну Аткинсону. Комик, известный по роли Мистера Бина, выступал на нем в любительских гонках.
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 Теги: Aston Martin, цена

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Вчера, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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