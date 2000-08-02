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Раздел: Авто  
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Названы самые востребованные автомобили Европы

Названы самые востребованные автомобили Европы Рейтинг составили независимые эксперты.

Статус фаворита авторынка Европы по результатам января-июня 2018г сохранил Volkswagen Golf. Об этом сказано в ТОПе, составленном аналитиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.

На европейском авторынке за отчётные 6 месяцев Volkswagen Golf купили 291,5 тыс. покупателей, что на 6,4% больше итога годичной давности.

2-ю ступень занимает Renault Clio, который разошелся тиражом в 270 тыс. шт., что соответствует росту на 2,5 проц.

Выбор на модели Volkswagen Polo остановили 203 тыс. европейцев, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Это обеспечило автомобилю третье место.

4-е и 5-е места разделили американский Ford Fiesta и немецкий Volkswagen Tiguan, чьи реализации составили 162 тыс. штук (-1,4%) и 159,5 тыс. экземпляров (+8,9%) машин соответственно. К слову, Фольксваген Тигуан стал самой популярной моделью в SUV-сегменте.

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Кроме этого, в рейтинг самых востребованных машин на европейском авторынке также вошли японский Nissan Qashqai (156 400 ед.; +1 проц.), чешская Skoda Octavia (146,1 тыс. шт..; +8,2 проц.), французский Peugeot 208 (135,7 тыс. шт..; -6,5 проц.), американский Ford Focus (133,2 шт.; -2,8 проц.) и французский Citroen C3 (1231, тыс. шт.; -1,6, проц.).
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 Теги: Европа, автомобили, рейтинг

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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