Раздел: Авто
Названы самые востребованные автомобили Европы
Рейтинг составили независимые эксперты.
Статус фаворита авторынка Европы по результатам января-июня 2018г сохранил Volkswagen Golf. Об этом сказано в ТОПе, составленном аналитиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
На европейском авторынке за отчётные 6 месяцев Volkswagen Golf купили 291,5 тыс. покупателей, что на 6,4% больше итога годичной давности.
2-ю ступень занимает Renault Clio, который разошелся тиражом в 270 тыс. шт., что соответствует росту на 2,5 проц.
Выбор на модели Volkswagen Polo остановили 203 тыс. европейцев, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Это обеспечило автомобилю третье место.
4-е и 5-е места разделили американский Ford Fiesta и немецкий Volkswagen Tiguan, чьи реализации составили 162 тыс. штук (-1,4%) и 159,5 тыс. экземпляров (+8,9%) машин соответственно. К слову, Фольксваген Тигуан стал самой популярной моделью в SUV-сегменте.
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Кроме этого, в рейтинг самых востребованных машин на европейском авторынке также вошли японский Nissan Qashqai (156 400 ед.; +1 проц.), чешская Skoda Octavia (146,1 тыс. шт..; +8,2 проц.), французский Peugeot 208 (135,7 тыс. шт..; -6,5 проц.), американский Ford Focus (133,2 шт.; -2,8 проц.) и французский Citroen C3 (1231, тыс. шт.; -1,6, проц.).
Статус фаворита авторынка Европы по результатам января-июня 2018г сохранил Volkswagen Golf. Об этом сказано в ТОПе, составленном аналитиками, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбителей.
На европейском авторынке за отчётные 6 месяцев Volkswagen Golf купили 291,5 тыс. покупателей, что на 6,4% больше итога годичной давности.
2-ю ступень занимает Renault Clio, который разошелся тиражом в 270 тыс. шт., что соответствует росту на 2,5 проц.
Выбор на модели Volkswagen Polo остановили 203 тыс. европейцев, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Это обеспечило автомобилю третье место.
4-е и 5-е места разделили американский Ford Fiesta и немецкий Volkswagen Tiguan, чьи реализации составили 162 тыс. штук (-1,4%) и 159,5 тыс. экземпляров (+8,9%) машин соответственно. К слову, Фольксваген Тигуан стал самой популярной моделью в SUV-сегменте.
Читайте также: Украинская полиция получит новый транспорт
Кроме этого, в рейтинг самых востребованных машин на европейском авторынке также вошли японский Nissan Qashqai (156 400 ед.; +1 проц.), чешская Skoda Octavia (146,1 тыс. шт..; +8,2 проц.), французский Peugeot 208 (135,7 тыс. шт..; -6,5 проц.), американский Ford Focus (133,2 шт.; -2,8 проц.) и французский Citroen C3 (1231, тыс. шт.; -1,6, проц.).
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