Раздел: Авто
На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo
Автомобиль в кузове универсал получил небольшие изменения.
Фотошпионам удалось заметить в Европе обновленный Ford Mondeo в кузове универсал. Его тестируют на дорогах Австрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Обновленный универсал Ford Mondeo имеет минимальный камуфляж спереди и сзади. Это значит, что изменения в его дизайне будут небольшими. У него появятся рестайлинговый передний бампер, немного другого дизайна решетка радиатора, а также новой формы задние фонари.
Гораздо более серьезные изменения произойдут под капотом. Если верить слухам, то в линейку двигателей обновленного Mondeo войдут два новых агрегата. Это трехцилиндровый 1,5 л бензиновый турбомотор EcoBoost с системой деактивации цилиндра при малой нагрузке (над этим агрегатом работали инженеры из США, Великобритании и Германии). Мотор с системой деактивации цилиндра расходует на 6% меньше топлива. Таким двигателем уже оснащаются новые Focus и Fiesta ST.
В линейку двигателей также войдет 2,0 л дизель EcoBlue. Он будет работать вместе с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Продажи обновленного Ford Mondeo в Европе начнутся осенью текущего года. Его стоимость пока не известна. Но не думаем, что она будет сильно отличаться от цены модели текущего года выпуска.
Читайте также: Ford представил долгожданные новинки
Напомним, что недавно представители Ford подтвердили, что у Mondeo будет новое (пятое) поколение. Правда, не уточнялось, когда оно появится.
Фотошпионам удалось заметить в Европе обновленный Ford Mondeo в кузове универсал. Его тестируют на дорогах Австрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Обновленный универсал Ford Mondeo имеет минимальный камуфляж спереди и сзади. Это значит, что изменения в его дизайне будут небольшими. У него появятся рестайлинговый передний бампер, немного другого дизайна решетка радиатора, а также новой формы задние фонари.
Гораздо более серьезные изменения произойдут под капотом. Если верить слухам, то в линейку двигателей обновленного Mondeo войдут два новых агрегата. Это трехцилиндровый 1,5 л бензиновый турбомотор EcoBoost с системой деактивации цилиндра при малой нагрузке (над этим агрегатом работали инженеры из США, Великобритании и Германии). Мотор с системой деактивации цилиндра расходует на 6% меньше топлива. Таким двигателем уже оснащаются новые Focus и Fiesta ST.
В линейку двигателей также войдет 2,0 л дизель EcoBlue. Он будет работать вместе с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Продажи обновленного Ford Mondeo в Европе начнутся осенью текущего года. Его стоимость пока не известна. Но не думаем, что она будет сильно отличаться от цены модели текущего года выпуска.
Читайте также: Ford представил долгожданные новинки
Напомним, что недавно представители Ford подтвердили, что у Mondeo будет новое (пятое) поколение. Правда, не уточнялось, когда оно появится.
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