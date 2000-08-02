» » На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo
Раздел: Авто  
0

На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo

На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo Автомобиль в кузове универсал получил небольшие изменения.

Фотошпионам удалось заметить в Европе обновленный Ford Mondeo в кузове универсал. Его тестируют на дорогах Австрии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Обновленный универсал Ford Mondeo имеет минимальный камуфляж спереди и сзади. Это значит, что изменения в его дизайне будут небольшими. У него появятся рестайлинговый передний бампер, немного другого дизайна решетка радиатора, а также новой формы задние фонари.

Гораздо более серьезные изменения произойдут под капотом. Если верить слухам, то в линейку двигателей обновленного Mondeo войдут два новых агрегата. Это трехцилиндровый 1,5 л бензиновый турбомотор EcoBoost с системой деактивации цилиндра при малой нагрузке (над этим агрегатом работали инженеры из США, Великобритании и Германии). Мотор с системой деактивации цилиндра расходует на 6% меньше топлива. Таким двигателем уже оснащаются новые Focus и Fiesta ST.

В линейку двигателей также войдет 2,0 л дизель EcoBlue. Он будет работать вместе с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи обновленного Ford Mondeo в Европе начнутся осенью текущего года. Его стоимость пока не известна. Но не думаем, что она будет сильно отличаться от цены модели текущего года выпуска.

Читайте также: Ford представил долгожданные новинки

Напомним, что недавно представители Ford подтвердили, что у Mondeo будет новое (пятое) поколение. Правда, не уточнялось, когда оно появится.

На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo
На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford Mondeo, Австрия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     55
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo Фотошпионы рассекретили новый Ford Mondeo

В Европе во время дорожных тестов заметили обновленный Ford Mondeo в кузове универсал.

Фото обновленного Ford Mondeo Фото обновленного Ford Mondeo "слили" в Сеть

Продажи новинки начнутся осенью этого года.

Ford начал испытания обновленного седана Mondeo Ford начал испытания обновленного седана Mondeo

После рестайлинга седан получит восьмиступенчатый «автомат», который заменит прежнюю шестидиапазонную коробку передач.

Рассекречен дизайн обновленного Ford Mondeo Рассекречен дизайн обновленного Ford Mondeo

На рынке Поднебесной начинаются продажи модернизированного Ford Mondeo.

Ford представил спортивную модификацию Mondeo Ford представил спортивную модификацию Mondeo

Новинка будет доступна в кузове седан и универсал.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх