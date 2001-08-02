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Раздел: Авто  
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Запорожская полиция предложила провести перепись "евроблях"

Запорожская полиция предложила провести перепись "евроблях" Для автомобилей хотят ввести временную регистрацию.

В Запорожье полиция предложила ввести временную регистрацию для автомобилей на «евробляхах». Таким образом хотят бороться с ДТП, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

За первые шесть месяцев 2018 года в Запорожской области произошло почти сто ДТП с участием машин с иностранной регистрацией. В них, к сожалению, не обошлось без человеческих жертв.

Исходя из этой печальной статистики, запорожская полиция и предложила ввести временную регистрацию для автомобилей на «евробляхах». Эту идею сейчас обсуждают в Запорожской области. Будет ли она реализована? Пока ответить на этот вопрос сложно – есть много «за» и «против». Лично мы считаем, что такой вариант вполне возможен. Правда, устроит ли он владельцев «евроблях»?

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Не удивимся, если инициативу запорожских полицейских подхватят правоохранители в других регионах Украины. Будем ждать новостей из Запорожья…
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 Теги: Запорожье, евробляхи

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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