» » В Украине появился шестиколесный Гелендваген за миллион евро
Раздел: Авто  
0

В Украине появился шестиколесный Гелендваген за миллион евро

В Украине появился шестиколесный Гелендваген за миллион евро Редкий автомобиль имеет номера Волынской области.

В Украине засняли редкий Mercedes G63 6X6 — Brabus B63S-700. Мастера немецкого ателье доработали 5,5-литровый V8 твин-турбо, и он способен выдать 700 л. с. при 960 Н∙м. крутящего момента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

До стони этот гигант способен разогнаться за 7,6 сек. Тогда как максимальная скорость осталась прежней — 160 км/ч.

Автомобиль сохранил пять блокируемых дифференциалов, и раздатку, и портальные мосты. А получил новый капот, решетку радиатора и карбоновые зеркала.

Читайте также: На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo

Не исключено, что это самый дорогой шестиколесный Гелик в Украине. Его стоимость в Германии переваливает за миллион евро.

В Украине появился шестиколесный Гелендваген за миллион евро
В Украине появился шестиколесный Гелендваген за миллион евро
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, Brabus

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     1398
     0

Похожие новости по теме

На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo На дорогах Австрии сфотографировали новый Ford Mondeo

Автомобиль в кузове универсал получил небольшие изменения.

В Украине видели редкий Rolls-Royce на В Украине видели редкий Rolls-Royce на "евробляхах"

Особенность Black Badge – решетка радиатора и колесные диски черного цвета

В Киеве появился самый быстрый седан - Brabus Rocket 900 В Киеве появился самый быстрый седан - Brabus Rocket 900

Машину сфотографировали на улице.

В Украине видели редкий культовый ретро-автомобиль В Украине видели редкий культовый ретро-автомобиль

В одном из одесских автосалонов запечатлели эксклюзивное купе Jaguar.

Назван самый дорогой автомобиль в Украине Назван самый дорогой автомобиль в Украине

На украинском авторынке появился редкий внедорожник.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх