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Раздел: Авто  
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В Киеве видели редкий американский спорткар

В Киеве видели редкий американский спорткарВ столице засняли финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год.

Спорткар Chevrolet Corvette в Украине – не такая уж и редкость, но, как правило, встречаются современные модели шестого и седьмого поколения. Но самыми крутыми считаются старые Corvette и особенно – модель третьей генерации (1968-1982 годы), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Именно такой спорткар Chevroletе был замечен в Киеве. Низкое обтекаемое купе с выдвижными фарами сразу обращает на себя внимание.

В столице засняли финальную версию Chevrolet Corvette C3, выпускавшуюся с 1980 по 1982 год. Такой авто комплектовали 5,7-литровым V8 мощностью 190-230 л. с.

Конечно, более ранние Corvette C3 были гораздо мощнее (доходило и до 500 л. с.), однако в 70-х новые эко-стандарты "задушили" американские моторы.

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Зато Шевроле Корвет начала 80-х, как правило, богато оснащены – кожаный салон, центральный замок, круиз-контроль, электропривод сидений. Как и у современной модели, панели крыши здесь снимаются
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 Теги: Киев, Chevrolet Corvette C3

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Сегодня, 09:16 » Автор: Алена Шимко
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