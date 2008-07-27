Раздел: Авто
Renault обновила бюджетный кроссовер Kwid
Renault Kwid, который на украинские деньги стоит от 105 тысяч гривен, пережил рестайлинг.
Однако в Украине он не продается, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Через три года после начала производства маленький кроссовер в линейке французского Renault, который производится для индийского рынка, пережил рестайлинг.
Среди наиболее заметных изменений в Renault Kwid 2018 года – изменена решетка радиатора. В богатых комплектациях она получила две толстых хромированных линии. В базовых авто вообще не изменилось. Разве что получила новые цвета кузова на наклейку Kwid на боковом молдинге.
Габариты также остались теми же – длина 3679 мм, ширина –1579, высота –1478 мм, колесная база – 2422 мм.
Впрочем, автомобиль получил чуть больше оборудования. Водитель сможет пользоваться электрическим стекло-подъемником (пассажиры этого блага цивилизации не имеют даже за доплату), 12-вольтовая розетка и подлокотник на заднем ряде. Кроме того, появилась возможность оснащения камеры заднего вида, перенатягатели ремней безопасности и функция Traffic Assist, которая позволяет ползти в тянучке при отпущенной педали тормоза. Впрочем, АБС и подушка безопасности водителя – как и раньше – за доплату.
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Стоимость автомобиля в Индии, где он продается, по сравнению с дорестайлинговой версией не изменилась – от 266 700 до 459 500 рупий (это от 105 до 180 тысяч гривен).
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