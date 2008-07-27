» » Renault обновила бюджетный кроссовер Kwid
Раздел: Авто  
0

Renault обновила бюджетный кроссовер Kwid

Renault обновила бюджетный кроссовер Kwid
Renault Kwid, который на украинские деньги стоит от 105 тысяч гривен, пережил рестайлинг.

Однако в Украине он не продается, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Через три года после начала производства маленький кроссовер в линейке французского Renault, который производится для индийского рынка, пережил рестайлинг.

Среди наиболее заметных изменений в Renault Kwid 2018 года – изменена решетка радиатора. В богатых комплектациях она получила две толстых хромированных линии. В базовых авто вообще не изменилось. Разве что получила новые цвета кузова на наклейку Kwid на боковом молдинге.

Габариты также остались теми же – длина 3679 мм, ширина –1579, высота –1478 мм, колесная база – 2422 мм.
Впрочем, автомобиль получил чуть больше оборудования. Водитель сможет пользоваться электрическим стекло-подъемником (пассажиры этого блага цивилизации не имеют даже за доплату), 12-вольтовая розетка и подлокотник на заднем ряде. Кроме того, появилась возможность оснащения камеры заднего вида, перенатягатели ремней безопасности и функция Traffic Assist, которая позволяет ползти в тянучке при отпущенной педали тормоза. Впрочем, АБС и подушка безопасности водителя – как и раньше – за доплату.

Читайте также: Появились снимки обновленного Renault Kwid
Стоимость автомобиля в Индии, где он продается, по сравнению с дорестайлинговой версией не изменилась – от 266 700 до 459 500 рупий (это от 105 до 180 тысяч гривен).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Renault, Kwid

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:41 » Автор: Алена Шимко
     296
     0

Похожие новости по теме

Появились снимки обновленного Renault Kwid Появились снимки обновленного Renault Kwid

Обновленный вседорожный хэтчбек Renault Kwid впервые был замечен фотошпионами.

На рынке Европы появится самый бюджетный кроссовер Renault На рынке Европы появится самый бюджетный кроссовер Renault

Псевдокроссовер Renault Kwid, который продается в Индии и Южной Америке за 4-5 тыс. евро, смогут купить и европейцы.

Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах

Шпионские снимки появились в Сети.

Renault готовит к выпуску бюджетный электрокар Renault готовит к выпуску бюджетный электрокар

Компания Renault планирует выпустить бюджетный электрокар, построенный на базе хэтчбека Kwid.

Озвучена цена хетчбэка redi-GO от Datsun Озвучена цена хетчбэка redi-GO от Datsun

Стало известно, сколько будет стоить новинка от Datsun.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх