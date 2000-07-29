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Раздел: Авто  
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В США отзывают Mercedes-AMG G 65: названа причина

В США отзывают Mercedes-AMG G 65: названа причинаMercedes-AMG отзывает в США внедорожники Mercedes-AMG G 65 2017 модельного года.

Причина такого решения – возможность опрокидывания при движении задним ходом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Автомобили Mercedes всегда славились своей надежностью, хотя, конечно, и у них иногда бывают проблемы. Очень надежным считается «Гелендваген», тем более доработанный инженерами Mercedes-AMG. Однако, оказывается, ни что в мире нельзя считать на 100% надежным, даже «Гелик».

Mercedes-AMG G 65 2017 модельного года из-за ошибки в ограничителе скорости при движении задним ходом может опрокинуться. Это может произойти на скорости примерно 25 к/ч. Отчасти в этом виновато не только программное обеспечение, но и чрезвычайно мощный 6,0 л би-турбо двигатель V12. Его мощность достигает 621 л.с.

Всего из-за данной проблемы в США под отзыв попало 20 внедорожников Mercedes-AMG G 65 (каждый из них, кстати, стоит более 220 тыс. долларов). Mercedes бесплатно обновит у них программное обеспечение, и данный дефект будет устранен.

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Напомним, что в январе текущего года на автосалоне в Детройте состоялась официальная премьера Mercedes G-Class нового поколения. Скоро эта новинка появится в продаже.
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 Теги: Mercedes-AMG G 65, США, отзыв

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Сегодня, 12:41 » Автор: Алена Шимко
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