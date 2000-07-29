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Раздел: Авто  
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Skoda Karoq получил «спортивную» версию Sportline

Skoda Karoq получил «спортивную» версию SportlineВслед за «внедорожной» версией Scout компактный кроссовер Skoda Karoq получил «спортивную» модификацию под названием Sportline.

Такие машины отличаются гаммой двигателей — для них доступен турбомотор 2.0 TSI — и оснащением, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.

Помимо базовых агрегатов — 1.5 TSI и дизеля 2.0 в двух степенях форсировки — Skoda Karoq Sportline можно укомплектовать бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. В зависимости от выбора мотора коробка будет либо механической с шестью ступенями, либо семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передней или полный.

В список оснащения Skoda Karoq Sportline войдет спортивный обвес, 18- или 19-дюймовые колесные диски, черные детали экстерьера, спортивные кресла, руль, стальные педали и фоновая подсветка салона.

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Ранее представленный Skoda Karoq Scout отличается серебристыми элементами декора экстерьера, а также 18-дюймовыми колесными дисками и полным приводом в базовом оснащении.
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 Теги: Skoda Karoq, Sportline, кроссовер

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Сегодня, 14:01 » Автор: Алена Шимко
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