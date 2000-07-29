Раздел: Авто
Skoda Karoq получил «спортивную» версию Sportline
Вслед за «внедорожной» версией Scout компактный кроссовер Skoda Karoq получил «спортивную» модификацию под названием Sportline.
Такие машины отличаются гаммой двигателей — для них доступен турбомотор 2.0 TSI — и оснащением, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Помимо базовых агрегатов — 1.5 TSI и дизеля 2.0 в двух степенях форсировки — Skoda Karoq Sportline можно укомплектовать бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. В зависимости от выбора мотора коробка будет либо механической с шестью ступенями, либо семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передней или полный.
В список оснащения Skoda Karoq Sportline войдет спортивный обвес, 18- или 19-дюймовые колесные диски, черные детали экстерьера, спортивные кресла, руль, стальные педали и фоновая подсветка салона.
Читайте также: Skoda презентовала «внедорожную» версию Karoq Scout
Ранее представленный Skoda Karoq Scout отличается серебристыми элементами декора экстерьера, а также 18-дюймовыми колесными дисками и полным приводом в базовом оснащении.
Такие машины отличаются гаммой двигателей — для них доступен турбомотор 2.0 TSI — и оснащением, передает Хроника.инфо со ссылкой на infocar.ua.
Помимо базовых агрегатов — 1.5 TSI и дизеля 2.0 в двух степенях форсировки — Skoda Karoq Sportline можно укомплектовать бензиновым двухлитровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил. В зависимости от выбора мотора коробка будет либо механической с шестью ступенями, либо семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — передней или полный.
В список оснащения Skoda Karoq Sportline войдет спортивный обвес, 18- или 19-дюймовые колесные диски, черные детали экстерьера, спортивные кресла, руль, стальные педали и фоновая подсветка салона.
Читайте также: Skoda презентовала «внедорожную» версию Karoq Scout
Ранее представленный Skoda Karoq Scout отличается серебристыми элементами декора экстерьера, а также 18-дюймовыми колесными дисками и полным приводом в базовом оснащении.
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