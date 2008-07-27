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Раздел: Авто  
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Nissan предложил забывчивым водителям интересную "фишку"

Nissan предложил забывчивым водителям интересную "фишку"
Японцы стали вторыми после Hyundai, кто установил систему напоминания о забытых вещах на заднем сиденье.

Повальная забывчивость американцев стала притчей во всем мире. В этом году Национальная система безопасности дорожного движения сообщает, что 29 детей погибло от теплового удара в машине. По статистике, в среднем в США 1 ребенок умирает каждые 10 дней от невнимательности или забывчивости родителей. Японский автопроизводитель Nissan предложил для своих автомобилей систему, которая будет напоминать водителю о присутствии человека или предмета на заднем ряду, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Технология Rear Door Alert была разработана двумя женщинами-инженерами, которые имеют детей. Вместо простого предупреждающего текста на приборной панели система Nissan включает специальный гудок, когда водитель отходит от автомобиля. RDA контролирует использование задней двери автомобиля, и если она открыта в начале поездки, но остается закрытой в конце, система предупреждения активируется.

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Система была уже установлена в Nissan Pathfinder 2018 года, а к 2019 году распространится на все модели бренда, которые продаются в Америке. К 2022 году RDA станет стандартной для всех четырехдверных автомобилей Nissan, включая пикапы.
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 Теги: Nissan, забытые вещи, авто

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Сегодня, 17:13 » Автор: Алена Шимко
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