Раздел: Авто
Aston Martin собрались возрождать ультрароскошную марку
Этот автомобиль сможет потягаться с популярными гигантами.
Британский бренд хочет выступить сразу в двух сегментов с возрождением ультрароскошной торговой марки Lagonda. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Помимо того, что модель потенциально сможет стать конкурентом Rolls-Royce Phantom, так она еще станет первым электрокаром компании.
Ранее предполагалось, что первой моделью Aston Martin с полной электрификацией станет кроссовер DBX, но позднее стало известно, что он получит исключительно бензиновые агрегаты.
Таким образом с возрожденным брендом Lagonda может появиться и совершенно новый сегмент автомобильного рынка, сочетающий в себе современные технологии, футуристический дизайн, компактные размеры электрической силовой установки, а также роскошный интерьер с комфортабельным размещением пассажиров. Если быть точнее, то новый Aston Martin станет не конкурентом, а качественно другой альтернативой Rolls-Royce и Bentley.
Читайте также: Первый кроссовер Aston Martin: новые подробности
По поводу электрификации других моделей мы уже слышали слова главы AM Энди Палмера, который отрицает возможность электрификации кроссовера DBX, при этом сообщая, что новая платформа разрабатывалась с учетом возможности установки и современных гибридов и полностью электрических модификаций. Таким образом, после роскошного седана Lagonda, можно будет ожидать появление нового кроссовера с электрической установкой.
Разумеется, о каких-либо официальных технических характеристиках говорить рано, но можно предположить, основываясь на других моделях сегмента, что запас хода электрокара составит около 600 км пути. Не обойдется и без системы быстрой зарядки, а также систем активной безопасности, множества ассистентов и возможно автопилота.
Представленный ранее концепт Lagonda Vision оснащался твердотельной батареей нового поколения, в теории способной обеспечить запас хода до 640 км пути на полном заряде.
В настоящее время в линейке Lagonda только одна модель – седан Taraf, построенный на алюминиевой платформе VH в карбоновом кузове.
Британский бренд хочет выступить сразу в двух сегментов с возрождением ультрароскошной торговой марки Lagonda. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.
Помимо того, что модель потенциально сможет стать конкурентом Rolls-Royce Phantom, так она еще станет первым электрокаром компании.
Ранее предполагалось, что первой моделью Aston Martin с полной электрификацией станет кроссовер DBX, но позднее стало известно, что он получит исключительно бензиновые агрегаты.
Таким образом с возрожденным брендом Lagonda может появиться и совершенно новый сегмент автомобильного рынка, сочетающий в себе современные технологии, футуристический дизайн, компактные размеры электрической силовой установки, а также роскошный интерьер с комфортабельным размещением пассажиров. Если быть точнее, то новый Aston Martin станет не конкурентом, а качественно другой альтернативой Rolls-Royce и Bentley.
Читайте также: Первый кроссовер Aston Martin: новые подробности
По поводу электрификации других моделей мы уже слышали слова главы AM Энди Палмера, который отрицает возможность электрификации кроссовера DBX, при этом сообщая, что новая платформа разрабатывалась с учетом возможности установки и современных гибридов и полностью электрических модификаций. Таким образом, после роскошного седана Lagonda, можно будет ожидать появление нового кроссовера с электрической установкой.
Разумеется, о каких-либо официальных технических характеристиках говорить рано, но можно предположить, основываясь на других моделях сегмента, что запас хода электрокара составит около 600 км пути. Не обойдется и без системы быстрой зарядки, а также систем активной безопасности, множества ассистентов и возможно автопилота.
Представленный ранее концепт Lagonda Vision оснащался твердотельной батареей нового поколения, в теории способной обеспечить запас хода до 640 км пути на полном заряде.
В настоящее время в линейке Lagonda только одна модель – седан Taraf, построенный на алюминиевой платформе VH в карбоновом кузове.
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