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Bentley расскажет о своей истории на страницах 30-килограммовой книги
Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах.
Компания Bentley в честь 100-летней годовщины со дня основания марки выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Площадь страниц издания под названием Bentley Centenary Opus составляет 0,5 квадратного метра, длина складывающихся вкладок — два метра, а общая масса — 30 килограммов.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков Bentley. Помимо этого, издатели получили эксклюзивную возможность опростить инженеров, дизайнеров и топ-менеджеров, чтобы те рассказали каким будет будущее британского производителя.
Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.
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В июне Ferrari анонсировала выпуск коллекционного издания Il Fascino Ferrari стоимостью 4500 фунтов стерлингов. Особенностью книги стал алюминиевый чехол работы промышленного дизайнера Марка Ньюсона, выполненный в стилистике клапанной крышки двигателя V12.
Компания Bentley в честь 100-летней годовщины со дня основания марки выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Площадь страниц издания под названием Bentley Centenary Opus составляет 0,5 квадратного метра, длина складывающихся вкладок — два метра, а общая масса — 30 килограммов.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков Bentley. Помимо этого, издатели получили эксклюзивную возможность опростить инженеров, дизайнеров и топ-менеджеров, чтобы те рассказали каким будет будущее британского производителя.
Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.
Читайте также: Гибридный Bentley Bentayga видели на тестах
В июне Ferrari анонсировала выпуск коллекционного издания Il Fascino Ferrari стоимостью 4500 фунтов стерлингов. Особенностью книги стал алюминиевый чехол работы промышленного дизайнера Марка Ньюсона, выполненный в стилистике клапанной крышки двигателя V12.
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