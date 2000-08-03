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Bentley расскажет о своей истории на страницах 30-килограммовой книги

Bentley расскажет о своей истории на страницах 30-килограммовой книгиBentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах.

Компания Bentley в честь 100-летней годовщины со дня основания марки выпустит книгу, рассказывающую об истории и будущем бренда. Площадь страниц издания под названием Bentley Centenary Opus составляет 0,5 квадратного метра, длина складывающихся вкладок — два метра, а общая масса — 30 килограммов.

Об этом пишет Хроника.инфо.

Основное внимание в книге будет уделено победам в «Ле-Мане» в 20-х годах прошлого века, культовым моделям марки, а также людям, которые стояли у истоков Bentley. Помимо этого, издатели получили эксклюзивную возможность опростить инженеров, дизайнеров и топ-менеджеров, чтобы те рассказали каким будет будущее британского производителя.

Bentley Centenary Opus выпустят в трех вариантах: Mulliner, Centenary и Crewe. Первые два отпечатают в большом формате, последний выйдет в более компактном размере.

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В июне Ferrari анонсировала выпуск коллекционного издания Il Fascino Ferrari стоимостью 4500 фунтов стерлингов. Особенностью книги стал алюминиевый чехол работы промышленного дизайнера Марка Ньюсона, выполненный в стилистике клапанной крышки двигателя V12.
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 Теги: Bentley, книга

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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