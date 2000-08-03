Раздел: Авто
Uber установит в машинах мини-магазины
Автоматы будут принимать только безналичную оплату.
Компания Uber объявила о том, что в ближайшее время начнет партнерство с нью-йоркским стартапом Cargo в рамках проекта по установке торговых мини-автоматов в машины водителей, которые работают в Uber, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Сообщается, что небольшие диспенсеры по продаже снэков будут прикрепляться к консоли автомобиля. Это позволит голодным пассажирам покупать различные продукты питания, конфеты, жевательную резинку и даже наушники.
Читайте также: Uber закрывает один из проектов
Автоматы будут принимать только безналичную оплату. Чтобы совершить покупку, пассажиру такси будет необходимо отсканировать QR-код в машине или использовать сайт Cargo. Водители такси с торговыми автоматами также будут заинтересованы в новом сервисе, поскольку за каждый проданный товар они смогут получить 25% от его стоимости или как минимум $1.
Компания Uber объявила о том, что в ближайшее время начнет партнерство с нью-йоркским стартапом Cargo в рамках проекта по установке торговых мини-автоматов в машины водителей, которые работают в Uber, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Сообщается, что небольшие диспенсеры по продаже снэков будут прикрепляться к консоли автомобиля. Это позволит голодным пассажирам покупать различные продукты питания, конфеты, жевательную резинку и даже наушники.
Читайте также: Uber закрывает один из проектов
Автоматы будут принимать только безналичную оплату. Чтобы совершить покупку, пассажиру такси будет необходимо отсканировать QR-код в машине или использовать сайт Cargo. Водители такси с торговыми автоматами также будут заинтересованы в новом сервисе, поскольку за каждый проданный товар они смогут получить 25% от его стоимости или как минимум $1.
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