Раздел: Авто
Эту новую модель авто украинцы покупают чаще всего
Чаще всего украинцы в прошлом месяце покупали автомобили Renault.
В июле 2018 года в Украине было продано 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Также украинцы в июле 2018 года хорошо покупали автомобили Toyota и Skoda. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно по количеству проданных машин. Совсем немного от них отстала компания Hyundai.
В свою очередь, продажи BMW в Украине в июле 2018 года увеличились на 14%, а Mitsubishi – на целых 50%.
Очень активно в июле работали дилеры китайских компаний. Особенно впечатлили продажи Chery — +28%. За счет чего такой быстрый рост? Прежде всего, за счет кроссоверов. Chery сейчас предлагает несколько моделей кроссоверов, что обеспечивает её хорошие продажи.
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Какие модели были самыми популярными в Украине в июле? Это по-прежнему Renault Duster, Skoda Octavia, Kia Sportage, Renault Logan, Toyota RAV4, и Hyundai Tucson. Кстати, недавно в нашей стране начались продажи обновленного Tucson. В базовой комплектации он стоит от 643 200 гривен (всего предлагается четыре комплектации).
В июле 2018 года в Украине было продано 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Также украинцы в июле 2018 года хорошо покупали автомобили Toyota и Skoda. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно по количеству проданных машин. Совсем немного от них отстала компания Hyundai.
В свою очередь, продажи BMW в Украине в июле 2018 года увеличились на 14%, а Mitsubishi – на целых 50%.
Очень активно в июле работали дилеры китайских компаний. Особенно впечатлили продажи Chery — +28%. За счет чего такой быстрый рост? Прежде всего, за счет кроссоверов. Chery сейчас предлагает несколько моделей кроссоверов, что обеспечивает её хорошие продажи.
Читайте также: Стало известно, какие смартфоны чаще всего покупают украинцы
Какие модели были самыми популярными в Украине в июле? Это по-прежнему Renault Duster, Skoda Octavia, Kia Sportage, Renault Logan, Toyota RAV4, и Hyundai Tucson. Кстати, недавно в нашей стране начались продажи обновленного Tucson. В базовой комплектации он стоит от 643 200 гривен (всего предлагается четыре комплектации).
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