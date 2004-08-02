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Раздел: Авто  
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Эту новую модель авто украинцы покупают чаще всего

Эту новую модель авто украинцы покупают чаще всегоЧаще всего украинцы в прошлом месяце покупали автомобили Renault.

В июле 2018 года в Украине было продано 6,3 тыс. новых легковых автомобилей, что всего на 1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

Также украинцы в июле 2018 года хорошо покупали автомобили Toyota и Skoda. Они заняли 2-е и 3-е место соответственно по количеству проданных машин. Совсем немного от них отстала компания Hyundai.

В свою очередь, продажи BMW в Украине в июле 2018 года увеличились на 14%, а Mitsubishi – на целых 50%.

Очень активно в июле работали дилеры китайских компаний. Особенно впечатлили продажи Chery — +28%. За счет чего такой быстрый рост? Прежде всего, за счет кроссоверов. Chery сейчас предлагает несколько моделей кроссоверов, что обеспечивает её хорошие продажи.

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Какие модели были самыми популярными в Украине в июле? Это по-прежнему Renault Duster, Skoda Octavia, Kia Sportage, Renault Logan, Toyota RAV4, и Hyundai Tucson. Кстати, недавно в нашей стране начались продажи обновленного Tucson. В базовой комплектации он стоит от 643 200 гривен (всего предлагается четыре комплектации).
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 Теги: Renault, украина, покупка, рейтинг

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Сегодня, 10:37 » Автор: Алена Шимко
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