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Раздел: Авто  
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Aston Martin выпустит более мощный DBS Superleggera

Aston Martin выпустит более мощный DBS Superleggera
Компания Aston Martin рассматривает возможность запуска в серию AMR-версии суперкара DBS Superleggera.

Такая машина будет мощнее обычный, а за счет более обширного использования в конструкции углепластика еще и легче. Об этом со ссылкой на одного из топ-менеджеров марки сообщает издание Motoring, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

«Мы выпустили AMR-версию предыдущего Vantage, а также Rapide и DB11, поэтому можно смело предположить, что следующим будет DBS Superleggera AMR», — уточнил топ-менеджер. При этом он также подтвердил, что суперкар разрабатывался с учетом появления его более хардкорной версии.

По предварительной информации, DBS Superleggera AMR получит перенастроенную подвеску с более жесткими пружинами, массу карбоновых деталей и форсированный до 760 лошадиных сил двигатель V12. На обычной версии суперкара отдача мотора составляет 725 сил и 900 Нм момента.

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Aston Martin DBS Superleggera разгоняется до 60 миль в час (96 километров в час) за 3,4 секунды, до 100 миль в час (161 километр в час) — за 6,4 секунды. Не исключено, что машина с индексом AMR окажется чуть быстрее.
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 Теги: Aston Martin, DBS Superleggera

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Сегодня, 12:01 » Автор: Алена Шимко
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