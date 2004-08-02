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Renault официально представила хэтчбек Kwid

Renault официально представила хэтчбек KwidКомпания Renault официально представила рестайлинговый «приподнятый» хэтчбек, предназначенный для индийского рынка.

Модель слегка изменилась внешне и получила расширенный список оборудования, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Компактная «пятидверка» Renault Kwid дебютировала в 2015 году. Хэтчбек длиною 3 679 мм построен на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan, машины производят в Индии и Бразилии. Индийский рынок стал первым для модели, здесь же впервые представлен и обновленный хэтч. Отметим, дизайн посвежевшего Kwid рассекретили пару недель назад – «бюджетник» сфотографировали на площадке местного дилера марки.

Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.

Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.

В список оборудования обновленного Renault Kwid вошла камера заднего вида, хотя у модели для южноамериканского рынка она была изначально. Собственно, это все новшества: антиблокировочной системой хэтч так и не обзавелся, подушка безопасности по-прежнему только одна, да и та доступна за доплату. Местные СМИ полагают, что пассажирский «эйрбег» и ABS Квиду добавят позже.

В Индии хэтчбек все так же доступен с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями 0.8 SCe и 1.0 SCe мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой, для литрового «атмосферника» еще предусмотрена роботизированная трансмиссия. У «робота» появилась функцией Traffic Assist: с ней машина может передвигаться в пробках при опущенной педали тормоза, а также не откатываться назад на склоне. Привод – только передний.

Радостная новость для индийских клиентов – цены остались прежними: рестайлинговый Kwid стоит от 266 700 до 459 500 рупий ($3 900 до $6 700).

Дореформенный Квид на старте продаж пользовался в Индии бешеным спросом, за ним выстраивались очереди. Сегодня «пятидверка» остается самой популярной моделью Renault в этой стране, но спрос на нее падает. Так, в 2017-м на индийском рынке реализовано 92 440 хэтчбеков, что на 13% меньше, чем годом ранее. В июне 2018-го продано 4 939 таких машин – на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

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Кстати, в мае 2016-го индийский базовый Kwid провалил краш-тесты Global NCAP, не заработав ни одной звезды. В сентябре того же года организация разбила «пятидверку» в топовой версии – такая модель получила одну звезду. А в этом году предназначенный для Индии «бюджетник» испытала ассоциация Asean NCAP, результат – снова ноль звёзд. Между тем бразильская версия Kwid в краш-тестах Latin NCAP «разбилась» на три звезды.
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Renault официально представила хэтчбек Kwid
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 Теги: Renault, Kwid, хэтчбек

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Сегодня, 13:28 » Автор: Алена Шимко
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