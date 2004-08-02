Раздел: Авто
Renault официально представила хэтчбек Kwid
Компания Renault официально представила рестайлинговый «приподнятый» хэтчбек, предназначенный для индийского рынка.
Модель слегка изменилась внешне и получила расширенный список оборудования, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Компактная «пятидверка» Renault Kwid дебютировала в 2015 году. Хэтчбек длиною 3 679 мм построен на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan, машины производят в Индии и Бразилии. Индийский рынок стал первым для модели, здесь же впервые представлен и обновленный хэтч. Отметим, дизайн посвежевшего Kwid рассекретили пару недель назад – «бюджетник» сфотографировали на площадке местного дилера марки.
Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.
Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.
В список оборудования обновленного Renault Kwid вошла камера заднего вида, хотя у модели для южноамериканского рынка она была изначально. Собственно, это все новшества: антиблокировочной системой хэтч так и не обзавелся, подушка безопасности по-прежнему только одна, да и та доступна за доплату. Местные СМИ полагают, что пассажирский «эйрбег» и ABS Квиду добавят позже.
В Индии хэтчбек все так же доступен с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями 0.8 SCe и 1.0 SCe мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой, для литрового «атмосферника» еще предусмотрена роботизированная трансмиссия. У «робота» появилась функцией Traffic Assist: с ней машина может передвигаться в пробках при опущенной педали тормоза, а также не откатываться назад на склоне. Привод – только передний.
Радостная новость для индийских клиентов – цены остались прежними: рестайлинговый Kwid стоит от 266 700 до 459 500 рупий ($3 900 до $6 700).
Дореформенный Квид на старте продаж пользовался в Индии бешеным спросом, за ним выстраивались очереди. Сегодня «пятидверка» остается самой популярной моделью Renault в этой стране, но спрос на нее падает. Так, в 2017-м на индийском рынке реализовано 92 440 хэтчбеков, что на 13% меньше, чем годом ранее. В июне 2018-го продано 4 939 таких машин – на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Читайте также: Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах
Кстати, в мае 2016-го индийский базовый Kwid провалил краш-тесты Global NCAP, не заработав ни одной звезды. В сентябре того же года организация разбила «пятидверку» в топовой версии – такая модель получила одну звезду. А в этом году предназначенный для Индии «бюджетник» испытала ассоциация Asean NCAP, результат – снова ноль звёзд. Между тем бразильская версия Kwid в краш-тестах Latin NCAP «разбилась» на три звезды.
Модель слегка изменилась внешне и получила расширенный список оборудования, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Компактная «пятидверка» Renault Kwid дебютировала в 2015 году. Хэтчбек длиною 3 679 мм построен на платформе CMF-A альянса Renault-Nissan, машины производят в Индии и Бразилии. Индийский рынок стал первым для модели, здесь же впервые представлен и обновленный хэтч. Отметим, дизайн посвежевшего Kwid рассекретили пару недель назад – «бюджетник» сфотографировали на площадке местного дилера марки.
Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.
Хэтчбек получил новую хромированную решетку радиатора, на дверных молдингах теперь красуется надпись с названием модели. В салоне поменяли ручки дверей (они стали хромированными), добавлена 12-вольтная розетка, а у задних ремней безопасности появились преднатяжители. Кстати, у индийского Kwid есть яркая спецверсия Climber, ее внешний облик не изменился, но на заднем диване такой модификации отныне имеется подлокотник.
В список оборудования обновленного Renault Kwid вошла камера заднего вида, хотя у модели для южноамериканского рынка она была изначально. Собственно, это все новшества: антиблокировочной системой хэтч так и не обзавелся, подушка безопасности по-прежнему только одна, да и та доступна за доплату. Местные СМИ полагают, что пассажирский «эйрбег» и ABS Квиду добавят позже.
В Индии хэтчбек все так же доступен с бензиновыми трехцилиндровыми двигателями 0.8 SCe и 1.0 SCe мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой, для литрового «атмосферника» еще предусмотрена роботизированная трансмиссия. У «робота» появилась функцией Traffic Assist: с ней машина может передвигаться в пробках при опущенной педали тормоза, а также не откатываться назад на склоне. Привод – только передний.
Радостная новость для индийских клиентов – цены остались прежними: рестайлинговый Kwid стоит от 266 700 до 459 500 рупий ($3 900 до $6 700).
Дореформенный Квид на старте продаж пользовался в Индии бешеным спросом, за ним выстраивались очереди. Сегодня «пятидверка» остается самой популярной моделью Renault в этой стране, но спрос на нее падает. Так, в 2017-м на индийском рынке реализовано 92 440 хэтчбеков, что на 13% меньше, чем годом ранее. В июне 2018-го продано 4 939 таких машин – на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Читайте также: Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на тестах
Кстати, в мае 2016-го индийский базовый Kwid провалил краш-тесты Global NCAP, не заработав ни одной звезды. В сентябре того же года организация разбила «пятидверку» в топовой версии – такая модель получила одну звезду. А в этом году предназначенный для Индии «бюджетник» испытала ассоциация Asean NCAP, результат – снова ноль звёзд. Между тем бразильская версия Kwid в краш-тестах Latin NCAP «разбилась» на три звезды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
375
0
Также советуем посмотреть
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
- В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
Оставьте свой комментарий