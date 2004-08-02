Раздел: Авто
В Украине начались продажи нового Mitsubishi Outlander
Официальный импортер Mitsubishi Motors в Украине, компания «ЭМ ЭМ СИ Украина», объявляет о старте продаж Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года.
Автомобиль существенно обновился. Новинка более привлекательна внешне, более удобна в салоне, более комфортна в езде. При этом, став существенно лучше, обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года по-прежнему сохранил привлекательную цену – от 599 тыс. грн. Новинка доступна для знакомства и приобретения у дилеров Марки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Кроссовер Mitsubishi Outlander заслужено является бестселлером Марки и одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Ведь эта модель отлично объединяет стильный дизайн, просторный салон, японское качество, мощные моторы, надежный полный привод, привлекательные цены. И теперь автомобиль становится еще лучше: ведь обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года получил ряд существенных перемен.
Прежде всего, заметно изменилась внешность новинки. Так, автомобиль Mitsubishi Outlander отличается полностью новой передней частью: заостренные светодиодные фары (ближний и дальний свет), оригинальная накладка на нижнюю часть бампера, новая решетка радиатора. Сзади появился спойлер на крышке багажника и серебристая вставка в нижней части бампера. А также обновились 18-дюймовые колесные диски.
Немало перемен и в салоне. К примеру, установлены новые передние сиденья, где предусмотрены боковые «ушки», которые заметно улучшают боковую поддержку верхней части тела и делают посадку более удобной. Конструкторы автомобиля позаботились также о комфорте задних пассажиров: дополнительно к регулируемому заднему дивану теперь предлагаются дефлекторы вентиляции для второго ряда сидений. Кроме того, салон Mitsubishi Outlander отличается новыми декоративными вставками и панелями, причем они отличаются в зависимости от выбранной версии модели.
Наконец, изменилась и техническая часть автомобиля. Обновленный Mitsubishi Outlander порадует любителей динамичного драйва перенастроенным рулевым управлением: более четким и отзывчивым к действиям водителя. Выхлопной коллектор получил двухслойную изоляцию, которая снижает уровень шума – а это уже порадует любителей комфорта.
В итоге обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года стал лучше буквально во всем: внешность и дизайн, оснащение салона, управляемость и комфорт в езде. Хотите убедиться в этом сами? Тогда посетите официальных дилеров Марки и познакомьтесь с новинкой. Продажи обновленного Mitsubishi Outlander стартуют в августе – у вас есть отличная возможность сесть за руль новинки в числе первых клиентов в Украине!
Читайте также: Mitsubishi привезла в Нью-Йорк новый Outlander PHEV
Цена Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года – от 599 тыс. грн.
Автомобиль существенно обновился. Новинка более привлекательна внешне, более удобна в салоне, более комфортна в езде. При этом, став существенно лучше, обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года по-прежнему сохранил привлекательную цену – от 599 тыс. грн. Новинка доступна для знакомства и приобретения у дилеров Марки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.
Кроссовер Mitsubishi Outlander заслужено является бестселлером Марки и одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Ведь эта модель отлично объединяет стильный дизайн, просторный салон, японское качество, мощные моторы, надежный полный привод, привлекательные цены. И теперь автомобиль становится еще лучше: ведь обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года получил ряд существенных перемен.
Прежде всего, заметно изменилась внешность новинки. Так, автомобиль Mitsubishi Outlander отличается полностью новой передней частью: заостренные светодиодные фары (ближний и дальний свет), оригинальная накладка на нижнюю часть бампера, новая решетка радиатора. Сзади появился спойлер на крышке багажника и серебристая вставка в нижней части бампера. А также обновились 18-дюймовые колесные диски.
Немало перемен и в салоне. К примеру, установлены новые передние сиденья, где предусмотрены боковые «ушки», которые заметно улучшают боковую поддержку верхней части тела и делают посадку более удобной. Конструкторы автомобиля позаботились также о комфорте задних пассажиров: дополнительно к регулируемому заднему дивану теперь предлагаются дефлекторы вентиляции для второго ряда сидений. Кроме того, салон Mitsubishi Outlander отличается новыми декоративными вставками и панелями, причем они отличаются в зависимости от выбранной версии модели.
Наконец, изменилась и техническая часть автомобиля. Обновленный Mitsubishi Outlander порадует любителей динамичного драйва перенастроенным рулевым управлением: более четким и отзывчивым к действиям водителя. Выхлопной коллектор получил двухслойную изоляцию, которая снижает уровень шума – а это уже порадует любителей комфорта.
В итоге обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года стал лучше буквально во всем: внешность и дизайн, оснащение салона, управляемость и комфорт в езде. Хотите убедиться в этом сами? Тогда посетите официальных дилеров Марки и познакомьтесь с новинкой. Продажи обновленного Mitsubishi Outlander стартуют в августе – у вас есть отличная возможность сесть за руль новинки в числе первых клиентов в Украине!
Читайте также: Mitsubishi привезла в Нью-Йорк новый Outlander PHEV
Цена Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года – от 599 тыс. грн.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
225
0
Также советуем посмотреть
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
- В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
Оставьте свой комментарий