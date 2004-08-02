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Раздел: Авто  
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В Украине начались продажи нового Mitsubishi Outlander

В Украине начались продажи нового Mitsubishi OutlanderОфициальный импортер Mitsubishi Motors в Украине, компания «ЭМ ЭМ СИ Украина», объявляет о старте продаж Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года.

Автомобиль существенно обновился. Новинка более привлекательна внешне, более удобна в салоне, более комфортна в езде. При этом, став существенно лучше, обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года по-прежнему сохранил привлекательную цену – от 599 тыс. грн. Новинка доступна для знакомства и приобретения у дилеров Марки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Кроссовер Mitsubishi Outlander заслужено является бестселлером Марки и одним из самых популярных автомобилей в своем классе. Ведь эта модель отлично объединяет стильный дизайн, просторный салон, японское качество, мощные моторы, надежный полный привод, привлекательные цены. И теперь автомобиль становится еще лучше: ведь обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года получил ряд существенных перемен.

Прежде всего, заметно изменилась внешность новинки. Так, автомобиль Mitsubishi Outlander отличается полностью новой передней частью: заостренные светодиодные фары (ближний и дальний свет), оригинальная накладка на нижнюю часть бампера, новая решетка радиатора. Сзади появился спойлер на крышке багажника и серебристая вставка в нижней части бампера. А также обновились 18-дюймовые колесные диски.

Немало перемен и в салоне. К примеру, установлены новые передние сиденья, где предусмотрены боковые «ушки», которые заметно улучшают боковую поддержку верхней части тела и делают посадку более удобной. Конструкторы автомобиля позаботились также о комфорте задних пассажиров: дополнительно к регулируемому заднему дивану теперь предлагаются дефлекторы вентиляции для второго ряда сидений. Кроме того, салон Mitsubishi Outlander отличается новыми декоративными вставками и панелями, причем они отличаются в зависимости от выбранной версии модели.

Наконец, изменилась и техническая часть автомобиля. Обновленный Mitsubishi Outlander порадует любителей динамичного драйва перенастроенным рулевым управлением: более четким и отзывчивым к действиям водителя. Выхлопной коллектор получил двухслойную изоляцию, которая снижает уровень шума – а это уже порадует любителей комфорта.

В итоге обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года стал лучше буквально во всем: внешность и дизайн, оснащение салона, управляемость и комфорт в езде. Хотите убедиться в этом сами? Тогда посетите официальных дилеров Марки и познакомьтесь с новинкой. Продажи обновленного Mitsubishi Outlander стартуют в августе – у вас есть отличная возможность сесть за руль новинки в числе первых клиентов в Украине!

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Цена Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года – от 599 тыс. грн.
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 Теги: Украина, продажи, Mitsubishi Outlander

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Сегодня, 15:20 » Автор: Алена Шимко
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