В Украине начались продажи нового Mitsubishi Outlander

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Гибридный внедорожник Mitsubishi Outlander PHEV в версии 2019 года получил небольшое увеличение емкости аккумулятора для немного большего запаса хода.

Компания сделала несколько тизеров и осветила характеристику нового Mitsubishi.

Японская компания привезет на Женевский автосалон обновленный Outlander PHEV с модернизированной силовой установкой.

Кроме того, обновленный автомобиль обзаведется и целым рядом прочих не менее приятных «плюшек».