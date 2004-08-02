Украинские дилеры начали прием заказов новой Mazda6

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Раньше поклонники Mazda6 восхищались последними версиями модели, но, как и в любом другом автомобиле, у неё были недостатки. Прежде всего, это отсутствие динамичности и хороших скоростных характеристик. Новой версии уже признанного во всём мире автомобиля ожидали многие. Стоит обратить внимание на то, что автомобиль прошлого