Раздел: Авто
Украинские дилеры начали прием заказов новой Mazda6
В официальной дилерской сети Mazda в Украине начался прием заказов на новую Mazda6.
Новый дизайн салона от Mazda включает в себя отделку сидений высококачественной кожей Nappa (коричневого или белого цвета), облицовку элементов интерьера японским ясенем, облицовку карт дверей и панели приборов инновационным микроволокном Ultrasuede® и уникальную комбинацию цветов. Новые кожаные сиденья первого ряда оснащены системой вентиляции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
Разработчики Mazda уверены, что цвет кузова — это очень важный аспект в дизайне автомобиля, который может или скрыть недостатки, или же подчеркнуть безупречность форм и фактуру поверхности. Новый красный, еще более яркий и глубокий, Soul Red Crystal идеально подчеркивает рельефные и скульптурные формы новой Mazda6 за счет контрастной игры света и тени на каждой линии.
Новые технологии совершенствуют работу бензиновых двигателей SKYACTIV объёмом 2.0 л. мощностью 165 л.с. и 2.5 л. мощностью 194 л.с. Динамику управления было усовершенствовано за счет улучшения жесткости кузова, пересмотра системы управления и торможения, более высокой аэродинамичной эффективности, снижения уровня шума и вибраций. Двигатели успешно прошли новые процедуры проверки и полностью отвечают экологическим нормам выбросам WLTP/RDE Euro6d-TEMP. Для более быстрого разгона повышен крутящий момент на низких оборотах, а также была оптимизирована чувствительность ускорения при нажатии на педаль акселератора. Безопасность водителя и всех пассажиров была и будет главным приоритетом Mazda.
Технологии i-ACTIVSENSE предлагают широкий спектр активных и пассивных систем безопасности, которые нацелены на минимизацию риска дорожных происшествий, обеспечивают защиту, безопасность и комфорт водителя независимо от того едите ли вы по городским улицам или по трассе. Кроме того, новая Mazda6 теперь предлагает своим владельцам адаптивный круиз-контроль и функцию I-STOP.
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Ориентировочные цены на новую Mazda6 стартуют от 699 000 грн. для комплектации Touring. Старт продаж в Украине планируется в сентябре 2018 года.
Новый дизайн салона от Mazda включает в себя отделку сидений высококачественной кожей Nappa (коричневого или белого цвета), облицовку элементов интерьера японским ясенем, облицовку карт дверей и панели приборов инновационным микроволокном Ultrasuede® и уникальную комбинацию цветов. Новые кожаные сиденья первого ряда оснащены системой вентиляции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автомир.
Разработчики Mazda уверены, что цвет кузова — это очень важный аспект в дизайне автомобиля, который может или скрыть недостатки, или же подчеркнуть безупречность форм и фактуру поверхности. Новый красный, еще более яркий и глубокий, Soul Red Crystal идеально подчеркивает рельефные и скульптурные формы новой Mazda6 за счет контрастной игры света и тени на каждой линии.
Новые технологии совершенствуют работу бензиновых двигателей SKYACTIV объёмом 2.0 л. мощностью 165 л.с. и 2.5 л. мощностью 194 л.с. Динамику управления было усовершенствовано за счет улучшения жесткости кузова, пересмотра системы управления и торможения, более высокой аэродинамичной эффективности, снижения уровня шума и вибраций. Двигатели успешно прошли новые процедуры проверки и полностью отвечают экологическим нормам выбросам WLTP/RDE Euro6d-TEMP. Для более быстрого разгона повышен крутящий момент на низких оборотах, а также была оптимизирована чувствительность ускорения при нажатии на педаль акселератора. Безопасность водителя и всех пассажиров была и будет главным приоритетом Mazda.
Технологии i-ACTIVSENSE предлагают широкий спектр активных и пассивных систем безопасности, которые нацелены на минимизацию риска дорожных происшествий, обеспечивают защиту, безопасность и комфорт водителя независимо от того едите ли вы по городским улицам или по трассе. Кроме того, новая Mazda6 теперь предлагает своим владельцам адаптивный круиз-контроль и функцию I-STOP.
Читайте также: Porsche прекратила прием заказов на новые автомобили
Ориентировочные цены на новую Mazda6 стартуют от 699 000 грн. для комплектации Touring. Старт продаж в Украине планируется в сентябре 2018 года.
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