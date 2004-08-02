Раздел: Авто
Самые яркие суперкары, появившиеся в Украине за последние полгода
Первое полугодие 2018-го оказалось очень «злачным» для автомобильных папарацци.
На украинских дорогах впервые засветился не один новый суперкар. Мы отобрали самые яркие из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Lamborghini Huracan Performante
Новенький 640-сильный суперкар Ламборгини прославился тем, что побил рекорд Нюрбургринга. Весной Lamborghini Huracan Performante появился в гараже у известного ценителя элитных авто Михаила по прозвищу Казах.
Ferrari F12 Berlinetta
Это купе Феррари уже передало эстафету новой модели 812 Superfast, однако все равно впечатляет. Его 740-сильный V12 позволяет развивать 340 км/ч.
Ferrari GTC4 Lusso
Полноприводное купе Ferrari GTC4 Lusso – самый быстрый в мире четырехместный авто. Он не только разгоняется до скорости свыше 335 км/ч, но и обладает 450-литровым багажником.
McLaren 650S Spider
Суперкары МакЛарен пока являются редкостью на наших дорогах, поэтому всегда привлекают внимание. Конечно же, 650-сильный McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk не оставит равнодушным никого.
Mercedes-AMG GT C Roadster
Новый Мерседес запомнился литовскими номерами (хотя в Украине есть «бляхи» и подороже). Характеристики тоже неплохие: 557 л. с., 3,6 с до сотни и максимальные 316 км/ч.
Aston Martin DB11 Volante
Кабриолет Астон Мартин оснащен тем же 4,0-литровым V8 твин-турбо, что и Mercedes-AMG GT C Roadster, только меньшей мощности – 510 л. с.
Bentley Continental Supersports
Читайте также: Названы самые яркие суперкары на автошоу во Франкфурте
У этого купе Бентли под капотом 700 л. с., а максималка – 336 км/ч. Это самая быстрая модель марки в истории. А совсем недавно в Киеве появился уже и полностью новый Bentley Continental GT 2018.
На украинских дорогах впервые засветился не один новый суперкар. Мы отобрали самые яркие из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Lamborghini Huracan Performante
Новенький 640-сильный суперкар Ламборгини прославился тем, что побил рекорд Нюрбургринга. Весной Lamborghini Huracan Performante появился в гараже у известного ценителя элитных авто Михаила по прозвищу Казах.
Ferrari F12 Berlinetta
Это купе Феррари уже передало эстафету новой модели 812 Superfast, однако все равно впечатляет. Его 740-сильный V12 позволяет развивать 340 км/ч.
Ferrari GTC4 Lusso
Полноприводное купе Ferrari GTC4 Lusso – самый быстрый в мире четырехместный авто. Он не только разгоняется до скорости свыше 335 км/ч, но и обладает 450-литровым багажником.
McLaren 650S Spider
Суперкары МакЛарен пока являются редкостью на наших дорогах, поэтому всегда привлекают внимание. Конечно же, 650-сильный McLaren 650S Spider в тюнинге Liberty Walk не оставит равнодушным никого.
Mercedes-AMG GT C Roadster
Новый Мерседес запомнился литовскими номерами (хотя в Украине есть «бляхи» и подороже). Характеристики тоже неплохие: 557 л. с., 3,6 с до сотни и максимальные 316 км/ч.
Aston Martin DB11 Volante
Кабриолет Астон Мартин оснащен тем же 4,0-литровым V8 твин-турбо, что и Mercedes-AMG GT C Roadster, только меньшей мощности – 510 л. с.
Bentley Continental Supersports
Читайте также: Названы самые яркие суперкары на автошоу во Франкфурте
У этого купе Бентли под капотом 700 л. с., а максималка – 336 км/ч. Это самая быстрая модель марки в истории. А совсем недавно в Киеве появился уже и полностью новый Bentley Continental GT 2018.
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