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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн обновленной версии Honda Brio

Рассекречен дизайн обновленной версии Honda Brio Honda показала обновленную версию Brio

Премьера кроссовера прошла в рамках автошоу в Индонезии, которое открылось несколько дней назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

На представленном автомобиле отчетливо видны внешние изменения.

Фактически машина получила новый дизайн кузова с бамперами, фарами, решеткой радиатора. В то же время интерьер салона машины остался прежним.

Основой для новинки стал прототип Small RS Concept, показанный в той же Индонезии, но весной текущего года. По сравнению с продемонстрированным образцом корректив не так уже и много.

Известно, что в Индонезии Honda Brio будет предлагаться покупателям в двух вариантах. Первый представляет собой хэтчбек.

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Второй же представитель имеет более хищный обвес.
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 Теги: Honda Brio, авто

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Сегодня, 19:26 » Автор: Татьяна Ларина
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