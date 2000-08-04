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Раздел: Авто  
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Эксперты назвали автомобильные новинки августа

Эксперты назвали автомобильные новинки августа Начало продаж этих автомобилей ожидается в Украине до конца лета.

Составлен список новых автомобилей, продажи которых могут начаться в Украине в августе 2018 года. Украинских автолюбителей ждет несколько интересных сюрпризов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Обновленный Mercedes-Benz C-Class Sedan
В марте нынешнего года на Женевском автосалоне состоялась премьера обновленного седана Mercedes-Benz C-Class (см. фото вверху). Он получил некоторые изменения во внешности (например, новые светодиодные фары и новые 17-дюймовые колесные диски), несколько новых вариантов цвета кузова, систему помощи водителю Intelligent Drive (ее позаимствовали у E-Class), и многое другое. Под капотом по-прежнему находится четырехцилиндровый 2,0 л двигатель, но его модернизировали, и теперь он немного мощней, чем раньше.

Обновленный Mercedes-Benz C-Class Coupe
В нынешнем году на автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера обновленного Mercedes-Benz C-Class Coupe. Вскоре эта новинка появится в Украине. Надеемся, что уже до конца текущего месяца. Внешние изменения небольшие, но благодаря ним C-Class Coupe выгляди даже более стильно, чем раньше. Базовая комплектация будет как всегда у Mercedes-Benz очень впечатляющей, а в качестве опции предложат мультифункциональный руль с подогревом и выдвижной солнцезащитный козырек. До 100 км/ч купе разгоняется за 5,9 секунд при максимальной скорости 209 км/ч.

Обновленный Mercedes-Benz C-Class Cabriolet
Премьера обновленного кабриолета Mercedes-Benz C-Class 23019 модельного года тоже состоялась в нынешнем году на автосалоне в Нью-Йорке. Кабриолет получил систему Intelligent Drive от S-Class с адаптивным круиз-контролем, контролем «слепых» зон, активным рулевым управлением и автоматическим экстренным торможением.

Под капотом располагается модернизированный четырехцилиндровый 2,0 л двигатель мощностью 255 л.с. (это на 14 «лошадей» больше, чем раньше). До 100 км/ч такой кабриолет разгоняется за 6,1 секунд при максимальной скорости 209 км/ч.

Ford Fiesta Active
В прошлом году состоялась мировая премьера компактного кроссовера Ford Fiesta Active. В Украине пока этой новинки еще нет. Надеемся, что ее продажи в нашей стране начнутся уже до конца текущего месяца. По сути это вседорожная версия популярной Fiesta. Уверены, что украинские автолюбители по достоинству оценят этот кроссовер.

Hyundai Kona
Компактный кроссовер Hyundai Kona появился в продаже в Европе в конце 2017 года. В Украину он может попасть уже до конца августа. Южнокорейцы оснастили эту модель новейшими активными и пассивными системами безопасности. Например, у него есть система аварийного экстренно торможения и контроль «слепых» зон. Украинцам предложат Kona с несколькими вариантами двигателей. Hyundai сейчас уже разрабатывает Kona с электрической силовой установкой.

Kia Ceed нового поколения
Официальная премьера Kia Ceed нового поколения состоялась в марте текущего года на Женевском автосалоне. Автомобиль получил значительные изменения в дизайн кузова и в салоне. Он стал более современным и спортивней. Под капотом располагается новый 1,6 л дизельный двигатель, соответствующий стандарту Евро-6. У него два варианта мощности – 113 л.с. и 134 л.с. Есть также трехцилиндровый 1,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 119 л.с.

Хэтчбек Honda Jazz
До конца лета в Украине могут начаться продажи хэтчбека Honda Jazz. Несмотря на свои компактные размеры у него просторный салон и вместительный багажник. У него есть современные пассивные и активные системы безопасности, а также новые технологии коммуникации.

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Но это ещё не все новинки, которые могут порадовать украинских автолюбителей нынешним летом. Очень велики шансы на то, что скоро в нашей стране появятся новые и обновленные Mercedes-Benz G-Class и X-Class, Hyundai Veloster, Jeep Wrangler, Jeep Compass, Audi A7, Skoda Fabia.
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 Теги: новинки, август

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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