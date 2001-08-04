Раздел: Авто
В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена
Стоимость автомобиля составит 1,2 млн. долларов.
Канадская компания Inkas превратила немецкий внедорожник Mercedes-AMG G63 в самый настоящий бронеавтомобиль. Его цена – 1,2 млн. долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Бронированный G63 защищает водителя и пассажиров от 7,62 мм пуль. Внедорожник даже выдерживает разрывы гранат. Защита у него находится на очень высоком уровне. Он даже оснащен тепловизионными и инфракрасными камерами наблюдения периметра.
Салон подвергся полной модернизации. Обивка – алькантара и уникальная кожа. G-Wagen поставляется с 4k Apple TV, Apple Siri, и Apple HomeKit. У телевизора очень высокое разрешение. К услугам пассажиров вместительный бар. Новые сиденья очень комфортные, у них даже есть функция массажа.
Под капотом находится стандартный 5,5 л двигатель V8 мощностью 563 л.с. Его не модернизировали. Специалисты компании Inkas уверены, что этот мотор вполне подходит для их бронированного внедорожника, несмотря на то, что его вес заметно увеличился по сравнению со стандартной версией.
Читайте также: Эксперты назвали автомобильные новинки августа
Сколько же стоит такой бронированный Mercedes-AMG G63? Компания Inkas готова его продать за 1,2 млн. долларов. Цена в разы больше, чем стоит обычный G-Wagen. За роскошь и безопасность в современном мире приходится платить очень дорого.
Канадская компания Inkas превратила немецкий внедорожник Mercedes-AMG G63 в самый настоящий бронеавтомобиль. Его цена – 1,2 млн. долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Бронированный G63 защищает водителя и пассажиров от 7,62 мм пуль. Внедорожник даже выдерживает разрывы гранат. Защита у него находится на очень высоком уровне. Он даже оснащен тепловизионными и инфракрасными камерами наблюдения периметра.
Салон подвергся полной модернизации. Обивка – алькантара и уникальная кожа. G-Wagen поставляется с 4k Apple TV, Apple Siri, и Apple HomeKit. У телевизора очень высокое разрешение. К услугам пассажиров вместительный бар. Новые сиденья очень комфортные, у них даже есть функция массажа.
Под капотом находится стандартный 5,5 л двигатель V8 мощностью 563 л.с. Его не модернизировали. Специалисты компании Inkas уверены, что этот мотор вполне подходит для их бронированного внедорожника, несмотря на то, что его вес заметно увеличился по сравнению со стандартной версией.
Читайте также: Эксперты назвали автомобильные новинки августа
Сколько же стоит такой бронированный Mercedes-AMG G63? Компания Inkas готова его продать за 1,2 млн. долларов. Цена в разы больше, чем стоит обычный G-Wagen. За роскошь и безопасность в современном мире приходится платить очень дорого.
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