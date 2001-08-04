» » В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена
Раздел: Авто  
0

В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена

В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена Стоимость автомобиля составит 1,2 млн. долларов.

Канадская компания Inkas превратила немецкий внедорожник Mercedes-AMG G63 в самый настоящий бронеавтомобиль. Его цена – 1,2 млн. долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Бронированный G63 защищает водителя и пассажиров от 7,62 мм пуль. Внедорожник даже выдерживает разрывы гранат. Защита у него находится на очень высоком уровне. Он даже оснащен тепловизионными и инфракрасными камерами наблюдения периметра.

Салон подвергся полной модернизации. Обивка – алькантара и уникальная кожа. G-Wagen поставляется с 4k Apple TV, Apple Siri, и Apple HomeKit. У телевизора очень высокое разрешение. К услугам пассажиров вместительный бар. Новые сиденья очень комфортные, у них даже есть функция массажа.

Под капотом находится стандартный 5,5 л двигатель V8 мощностью 563 л.с. Его не модернизировали. Специалисты компании Inkas уверены, что этот мотор вполне подходит для их бронированного внедорожника, несмотря на то, что его вес заметно увеличился по сравнению со стандартной версией.

Читайте также: Эксперты назвали автомобильные новинки августа

Сколько же стоит такой бронированный Mercedes-AMG G63? Компания Inkas готова его продать за 1,2 млн. долларов. Цена в разы больше, чем стоит обычный G-Wagen. За роскошь и безопасность в современном мире приходится платить очень дорого.

В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена
В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена
В Канаде сделали бронированный лимузин из Гелендвагена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes-AMG, лимузин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     198
     0

Похожие новости по теме

Опубликованы первые фото усиленного полицейского внедорожника Inkas Sentry Опубликованы первые фото усиленного полицейского внедорожника Inkas Sentry

Модель Inkas Sentry MPV представят на канадской выставке.

Mercedes вспомнил самый первый G-Wagen 1979 года Mercedes вспомнил самый первый G-Wagen 1979 года

Автолюбители пришли в восторг от фото самого первого Mercedes AMG 280 GE 5.6 Sport.

Mercedes выпустил финальную версию G-Wagen Mercedes выпустил финальную версию G-Wagen

G65 AMG особой модификации выйдет тиражом 65 экземпляров.

Toyota Camry превратили в броневик Toyota Camry превратили в броневик

Бронированная Toyota защищена по уровню В6, то есть может выдержать попадание из автомата Калашникова.

Mercedes-Benz представил бронированный лимузин Maybach Mercedes-Benz представил бронированный лимузин Maybach

Лимузин выдержит взрыв мощностью 15 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх