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Раздел: Авто  
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Ford может построить пикап на базе модели Focus

Ford может построить пикап на базе модели Focus Опубликованы первые концептуальные изображения автомобиля.

Ford не просто заявил о желании построить легкий пикап с несущим кузовом для Америки на шасси Focus, уже даже зарегистрировано его имя. И, скорее всего, новая «рабочая лошадка» будет называться Courier. Имя для подобного автомобиля не новое, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.

Изначально «Голубой овал» регистрировал имя Transit Courier для «транспортного средства для досуга». А вслед за этим Бюро по патентам и товарным знакам США легализовало и имя Courier. Ford получил подтверждение 1 мая 2018 года и намерен использовать его для «легковых автомобилей и их структурных частей».

Пока это ни о чем конкретном не говорит, кроме заявления о желании начать производство пикапа на платформе С2. Той самой на которой и построен Ford Focus. И это вполне объяснимое желание, учитывая американский успех Honda Ridgeline, единственного пикапа на рынке с несущим кузовом.

Почему именно Courier? Все просто. На этих фотографиях подобный автомобиль с таким же именем. Именно такие пикапы на базе Fiesta до недавнего времени Ford продавал в Мексике и Бразилии. Потом его сменил рамный Ford Ranger. Теперь же Ranger возвращается в Штаты уже в 2019 модельном году с 2.3-литровым дизельным двигателем EcoBoost.

Ford уже объявил, что сокращает производство легковых автомобилей в Северной Америке. Компания планирует расширить присутствие в других, новых для себя сегментах рынка. Рост продаж и прибыльность – главные приоритеты Ford Motor Company, а появление Courier поставит GM и Chrysler в невыгодное положение. У них нет ответа.

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А нужен ли он? По все видимости, да. Пикап с несущим кузовом может стать новым трендом. И дело не только в Honda. Совсем скоро подобный пикап представит Hyundai. Это будет Santa Cruz, построенный на платформе Tuscon. А следом придет и Renault с пикапом на базе Duster. Трудно представить, что такие широкомасштабные проекты запускаются без предварительных расчетов

Ford может построить пикап на базе модели Focus
Ford может построить пикап на базе модели Focus
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 Теги: Ford, пикап

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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